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Savior: Олександр Порядинський представив потужний трек для Нацвідбору на Євробачення 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 16:54
Savior: Олександр Порядинський представив потужний трек для Нацвідбору на Євробачення 2020
Кадр з кліпу "Savior"

У новій композиції Порядинський зачіпає складну тему самотності в сучасному світі

Переможець Х-Фактору, співак Олександр Порядинський презентує новий сингл “Savior”. І це не просто ліричний трек із насиченим саундом та сильною вокальною партією. Амбітний музикант звернувся до важливої, складної теми, котра не залишить байдужим нікого. Крім того, саме з цією композицією Олександр виступить на сцені Національного відбору на Євробачення 2020.

Олександр Порядинський - Savior

“Сучасний світ є прагматичним і доволі жорстким, іноді не залишаючи права на помилку. В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадія та відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви та протиріччя, коли зростає зневіра в людей. Саме в такі моменти і варто згадати: ви не наодинці з навколішнім світом, - каже Олександр Порядинський. - Озирніться навколо, і обов‘язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей. Стане вашим спасителем. А можливо, саме Ви і є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва - Savior - є багатозначною. Рятівник, спаситель, або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію”.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Громадського мовника UA: ПЕРШИЙ.

  • Музичний продюсер Національного відбору - Руслан Квінта.
  • Креативний продюсер - Наталія Франчук.
  • Ведучий прямих ефірів Сергій Притула.
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