ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 10:52
Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні
Jerry Heil (колаж: СТБ)

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться вже 8 лютого

Трек VEGAN, з яким співачка Jerry Heil бере участь в Національному відборі на Євробачення-2020, всього за добу зібрав майже 300 тисяч переглядів на YouTube. На сьогоднішній день кількість переглядів сягнула більше 350 тисяч. З цією композицією співачка виступить вже в цю суботу 8 лютого під час першого півфіналу. Прямий ефір пройде одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

Також вже більше 318 тисяч переглядів зібрало на YouTube виступ і іншої учасниці цьогорічного відбору Еліни Іващенко з піснею Get up. Її дівчина представила під час прямого ефіру вокального шоу Х-фактор.

Еліна Іващенко – Get up – Х-чинник 10. Фінал

Нагадаємо, півфінали національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 і 15 лютого. За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 конкурсантів, які були відібрані музичним продюсером Національного відбору Русланом Квінтою та членом правління UA: Суспільне мовлення Ярославом Лодигіним. Хто з артистів представить Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо у фіналі Національного відбору 22 лютого.

Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні

Музичний продюсер Національного відбору-2020 – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

Квитки Tickets Box.

Буду шукати пісню-ракету: Віталій Дроздов став суддею Національного відбору на Євробачення-2020 Національний відбір на Євробачення-2020: оголошені імена півфіналістів і третього члена журі
Новини України НацвідбірЄвробачення 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся