Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні

Jerry Heil (колаж: СТБ)

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться вже 8 лютого

Трек VEGAN, з яким співачка Jerry Heil бере участь в Національному відборі на Євробачення-2020, всього за добу зібрав майже 300 тисяч переглядів на YouTube. На сьогоднішній день кількість переглядів сягнула більше 350 тисяч. З цією композицією співачка виступить вже в цю суботу 8 лютого під час першого півфіналу. Прямий ефір пройде одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

Також вже більше 318 тисяч переглядів зібрало на YouTube виступ і іншої учасниці цьогорічного відбору Еліни Іващенко з піснею Get up. Її дівчина представила під час прямого ефіру вокального шоу Х-фактор.

Еліна Іващенко – Get up – Х-чинник 10. Фінал

Нагадаємо, півфінали національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 і 15 лютого. За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 конкурсантів, які були відібрані музичним продюсером Національного відбору Русланом Квінтою та членом правління UA: Суспільне мовлення Ярославом Лодигіним. Хто з артистів представить Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо у фіналі Національного відбору 22 лютого.

Музичний продюсер Національного відбору-2020 – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

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