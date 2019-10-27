"Цукерка": Світлана Лобода блиснула пишними грудьми на пікантному знімку

Співачка поділилася відвертим постільним фото
Любителька виступити в Росії українська співачка Світлана Лобода, яка 18 жовтня відсвяткувала свій 37-й день народження в компанії Тілля Ліндеманна, якого багато хто вважають батьком її молодшої дочки, потішила фанів новим пікантним фото. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфи, зроблене в ліжку.
Світлана лежить на ліжку на животі в чорній майці, а ракурс кадру робить акцент на її пишних грудях. Перчинки фото також додають розпущене кучеряве волосся артистки і прочинені губи. Проте погляд у неї сумний - зірка зізналася шанувальникам, що їй дошкуляє головний біль.
"Голову ріже ...сьогодні так весь день...", - поділилася Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловери бажають співачці берегти себе і не хворіти і звичайно ж захоплюються її красою і сексуальністю.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода зачарувала мережу фото з підрослою донечкою Євою.
Раніше Світлана Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці.