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"Так схожі": Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.10.2019 - 10:34
"Так схожі": Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала свою головну прихильницю

Світлана Лобода нещодавно відсвяткувала день народження - 18 жовтня співачці виповнилося 37 років. Цей день вона провела з самими рідними і близькими, з якими посиділа за святковим столом - до речі, серед них був і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому активно приписують батьківство молодшої дочки артистки. Після чого зірка продовжила свій концертний тур по Росії.

Старшу дочку, восьмирічну Єву вона часто бере з собою і називає її своєю головною прихильницею. На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася чарівними фото з підрослою дівчинкою. Мама і дочка відображені в коридорі концертного залу після виступу.

На Лободі - бордова міні-сукня і чорний шкіряний плащ зверху, малятко ж одягнена в синє блискуче плаття і пальто в тон. Горда мама ніжно обіймає Її за плечі.

&quot;Так схожі&quot;: Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

"моя любов підтримує мене завжди", - зазначила співачка під фото.

&quot;Так схожі&quot;: Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Розчулені підписники залишили безліч теплих відгуків і зазначили, що мала неймовірно схожа на свою зоряну маму і росте справжньою красунею.

  • Такі милі
  • Єва така розумна і красива дівчинка
  • Наші улюблені сонечка
  • Ви прекрасні!
  • Красуні. Євочка дуже на вас схожа
  • мамин самий відданий шанувальник))))
  • Які красиві
  • Головний фанат
  • Мама і донька. Ви так схожі
  • Милашки
  • Твоя донька принадність як і ти
  • Донечки, це найкраще , що може бути! Мама дочки
  • Пощастило дитині з мамою!

&quot;Так схожі&quot;: Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці.

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