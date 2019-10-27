"Конфета": Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на пикантном снимке

Певица поделилась откровенным постельным фото
Дающая концерты в России украинская певица Светлана Лобода, которая 18 октября отпраздновала свой 37-й день рождения в компании Тилля Линдеманна, которого многие считают отцом ее младшей дочери, побаловала фанов новым пикантным фото. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram селфи, сделанное в постели.
Светлана лежит на кровати на животе в черной майке, а ракурс кадра делает акцент на ее пышной груди. Перчинки фото также добавляют распущенные кудрявые волосы артистки и приоткрытые губы. Однако вгляд у нее грустный - звезда призналась поклонникам, что ее донимает головная боль.
"Голову режет ...сегодня так весь день...", - поделилась Лобода.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры желают певице беречь себя и не болеть и конечно же восхищаются ее красотой и сексуальностью.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода очаровала сеть фото с подросшей доченькой Евой.
Ранее Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.