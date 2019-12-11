В комбінезоні і високих чоботях: Емілі Ратаковскі показала бездоганні форми в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель відзначила запуск новинки

Емілі Ратаковскі вміє складати образи, які надовго приковують до неї увагу преси. Минулої неділі бізнесвумен влаштувала бранч на честь запуску новинки – сережки у формі жіночого тіла тепер можна придбати на сайті Inamorata. На святі зібралися друзі та колеги Емілі. У числі запрошених була і Кайя Гербер.

«Неділя з @inamoratawoman, святкуємо запуск наших сережок! @brrch_floral навчив усіх, як домовлятися, і @phiawilson зняв ці чудові портрети! Дякую всім, що прийшли», – написала Ратаковскі під серією фото з заходу. На івент господиня прийшла, як завжди, у відвертому вбранні.

Емілі Ратаковскі зібрала гостей на бранч (фото: instagram.com/emrata)

Образ склав білий облягаючий комбінезон без рукавів Inamorata, прикрашений на талії ременем з великих золотих кілець. Доповнили його високі чоботи з широкими халявами на шпильці трендового «зміїного» забарвлення, а також, зрозуміло, вже згадані сережки. Своє розкішне волосся вона розпустила по плечах, а макіяж зробила в натуральних відтінках. Такие вбрання продемонструвало, що Емілі, як зазвичай, в бездоганній формі і акцентувало увагу на тонкій талії, пишних грудях і точених руках дівчини.

Емілі в спокусливому образі (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, свій бренд Емілі створила вже давно. Спочатку на сайті Inamorata можна було знайти тільки нижню білизну і купальники. Але поступово асортимент розширився: тут з'явився одяг для дому, для занять спортом і йогою, стильні класичні костюми-двійки, а тепер і аксесуари. Емілі багато сил вкладає в розвиток марки, постійно рекламуючи її у себе на сторінці.

28-річна красуня навіть отримала нагороду як кращий підприємець року за бренд, що стрімко розвивається. Але Ратаковскі не має наміру спочивати на лаврах і задовольнятися тим, що її новинки миттєво розлітаються з сайту, варто їй тільки виставити посилання на нього з черговою новинкою. Тому придумує все нові незвичні ідеї.