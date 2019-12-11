В комбинезоне и высоких сапогах: Эмили Ратаковски показала безупречные формы в пикантном наряде

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель отметила запуск новинки

Эмили Ратаковски умеет составлять образы, которые надолго приковывают к ней внимание прессы. В минувшее воскресенье бизнесвумен устроила бранч в честь запуска новинки – сережки в форме женского тела теперь можно приобрести на сайте Inamorata. На празднике собрались друзья и коллеги Эмили. В числе приглашенных оказалась и Кайя Гербер.

«Воскресенье с @inamoratawoman, празднуем запуск наших сережек! @brrch_floral научил всех, как договариваться, и @phiawilson снял эти великолепные портреты! Спасибо всем, что пришли», – написала Ратаковски под серией фото с мероприятия. На ивент хозяйка пришла, как всегда, в откровенном наряде.

Эмили Ратаковски собрала гостей на бранч (фото: instagram.com/emrata)

Образ составил белый облегающий комбинезон без рукавов Inamorata, украшенный на талии ремнем из крупных золотистых колец. Дополнили его высокие сапоги с широкими голенищами на шпильке трендовой «змеиной» расцветки, а также, разумеется, уже упомянутые серьги. Свои роскошные волосы она распустила по плечам, а макияж сделала в натуральных оттенках. Такой наряд продемонстрировал, что Эмили, как обычно, в безупречной форме и акцентировал внимание на тонкой талии, пышной груди и точеных руках девушки.

Эмили в соблазнительном образе (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, свой бренд Эмили создала уже давно. Изначально на сайте Inamorata можно было найти только нижнее белье и купальники. Но постепенно ассортимент расширился: здесь появилась одежда для дома, для занятий спортом и йогой, стильные классические костюмы-двойки, а теперь и аксессуары. Эмили много сил вкладывает в развитие марки, постоянно рекламируя ее у себя на странице.

28-летняя красотка даже получила награду как лучший предприниматель года за стремительно развивающийся бренд. Но Ратаковски не намерена почивать на лаврах и довольствоваться тем, что ее новинки мгновенно разлетаются с сайта, стоит ей только выставить ссылку на него с очередной новинкой. Поэтому придумывает все новые необычные идеи.