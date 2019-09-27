Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в спокусливому топі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала гарячі кадри зі зйомок свого бренду

Емілі Ратаковскі, яку нещодавно звинуватили в надмірній худорби, вирішила показати, що форми її в повному порядку. Дівчина показала серію кадрів з прогулянки в парку, заодно прорекламувавши вкотре свій бренд нижньої білизни і одягу Inamorata. 28-річна актриса і модель приміряла білий топ з глибоким вирізом, який ледь прикривав груди.

Емілі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Він чудово поєднувався з високими брюками в дрібну клітку. Доповнили наряд золоті сережки, велике обручку, а також тонкі ланцюжок і браслет. Макіяж вона віддала перевагу максимально природний: легкий тон, виразні брови, блиск для губ. А волосся уклала в злегка розпатлану зачіску.

Дівчина в одязі свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Крім жарких знімків, дівчина не втомлюється розчулювати шанувальників сімейними знімками.Нещодавно вона показала чергове фото, де позує з коханим чоловіком і псом Коломбо. «Наш син Коломбо був увічнений моїм хорошим другом і улюбленим артистом @grantlevylucero в його першому нью-йоркському шоу під назвою «Родовід». Коломбо неймовірно почитаємо, і ми так пишаємося», – додала Емілі опис.

Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, зі своїм чоловіком – британським актором і продюсером Себастьяном Бір-МакКлардом – Емілі побралася у 2018-му році. Молоді люди почали зустрічатися буквально відразу знайомства, а вже через кілька місяців вирішили одружитися. З тих пір Ратаковскі постійно розповідає, як цінує родину і свій дім. Також дівчина не раз виступала з публічним захистом свого чоловіка, коли в минулому році в мережі поширилися чутки про борги Себастьяна.

Раніше ми писали, які предмети гардероба потрібні, щоб скласти образ у дусі спокусливій красуні. Надихаємося!