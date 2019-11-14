У піджаку на голе тіло: Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми і сталевим пресом

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина рекламує костюми Inamorata

Емілі Ратаковскі днями представила нову колекцію власного бренду Inamorata. Цього разу вона запропонувала шанувальникам колекцію костюмів, що складаються з подовженого піджака і міні-спідниці з високою посадкою. Ансамблі представлені в декількох кольорах: ніжно-блакитному, що Емілі продемонструвала першим, бежево-кремовому, винного кольору, а також чорному. Всі вони вже представлені на сайті і коштують $135.00. "Виглядати шикарно. Бути гарячим! Наш улюблений витвір Inamorata – відповідь культовій класиці", – так охарактеризували нове творіння марки на сайті.

Емілі в новому костюмі (фото: instagram.com/emrata)

Демонструвати костюми Емілі Ратаковскі вирішила сама. Причому обрала свій улюблений спосіб – провокаційний. Піджак вона одягла на голе тіло, а тому її пишні груди і бездоганний прес – головна родзинка всіх картинок, крім, зрозуміло, самих новинок. Доповнювати образ 28-річна модель пропонує витонченими босоніжками, класичної сумочкою, великими годинами і сережками-кільцями. Також Емілі показала ще кілька безпрограшних поєднань: з білими кросівками та сумочкою на ланцюжку, а також зі світло-бежевими чобітками і лакованою сумочкою-клатчем.

Дівчина створила костюми в 4-х кольорах (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, свій бренд Емілі створила вже давно. З тих пір вона – головна модель всіх ліній. У купальниках всіх кольорів і фасонів дівчина красується на своїй сторінці в Instagram, а також обожнює розбурхувати публіку, з'являючись у них на світських івентах. Приміром, на Fashion Media Awards, де їй вручили нагороду як кращому підприємцю, вона з'явилася в костюмі і верхній частині бікіні. Так що відверті і навіть напівоголені виходи мало кого дивують.

Зате шанувальники не втомлюються захоплюватися красою і сміливістю Емілі, що досить позитивно впливає на продаж. Так, більшість костюмів з нової колекції в розмірах S і XS вже розійшлися.