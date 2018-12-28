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Команда, план, інтуїція: Каменських назвала топ-5 персональних бізнес-лайфхаків

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 17:58
Команда, план, інтуїція: Каменських назвала топ-5 персональних бізнес-лайфхаків
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також уточнила, як саме вона формує план завдань на день

Настя Каменських, яка рік тому вирушила в "одиночне плавання" і почала сольну кар'єру, назвала одним з правил свого успіху інтуїцію. Співачка рекомендує прислухатися до інших, але все ж завжди мати свою власну думку. Про це Каменських розповіла в інтерв'ю RBC-LITE.

Зазначимо, в листопаді 2018 року команді Насті Каменських, яку вона називає #NKTEAM, виповнився рік. За словами української виконавиці, їй вдалося знайти однодумців — "Таких же божевільних, як і я, які вірять, що будь-які мрії реальні. Головне — над ними працювати".

Оцінюючи себе, як менеджера, Каменських уточнює:

"Я не прагну до того, щоб контролювати кожен крок своїх співробітників. В моїй #NKteam кожен розуміє свою зону відповідальності і зі старанням виконує свою роботу. Адже в успішному результаті ми всі зацікавлені. В моїй команді всі дуже талановиті і відповідальні, тому ні про яку упередженість і суворість мови і не може бути".

Каменських

Каменських при будь-якій можливості відзначає заслуги своєї команди (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя поділилася  п'ятіркою корисних бізнес-порад:

  1. Перше правило успіху для мене — мати команду людей-однодумців, яким ви будете довіряти на всі 100%.
  2. Наступне — це діяти за чітким планом. Не приймати необдуманих рішень, все зважувати і прораховувати кожен крок.
  3. Третя порада — завжди прагнути до більшого. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і шукайте нові горизонти для розвитку.
  4. Четверте — прислухайтесь, але завжди майте свою думку. Не варто йти на поводу у чиїхось порад. Довіряйте своїй інтуїції.
  5. І остання, п'ята порада — робіть все з душею. Люди завжди це відчувають.

Що стосується тайм-менеджменту, то тут Каменських зазначила, що на даний момент вона працює, як блискавка.

"Завдяки чіткій структурі мого дня і розписаним завданням, я встигаю все заплановане. Мені вдається в один день і на головній музичній премії країни виступити, і оперативно переїхати на інше шоу", — каже Каменсикх.

Далі співачка поділилася своїми основними секретами планування часу:

  • планую всі свої дії, навіть найдрібніші
  • не порушую намічений план
  • нічого не відкладаю на потім
  • обіцяю собі, що все задумане виконую і вірю в себе

Відзначимо, на даний момент прохлодят зйомки Х-фактору, у рамках шоу Каменських виступає суддею. Так, під час фінального виступу учасників Х-фактора Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства.

Також нагадаємо, раніше LITE писав, що мама Насті Каменських прокоментувала стосунки артистки з Потапом.

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