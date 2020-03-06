Вокальні бої на шоу Голос країни-10: перформанс тренерів і несподівані дуети

Голос країни-10 (фото: 1+1)

Цієї неділі о 21:00 на “Голосі країни-10” стартує новий етап шоу - вокальні бої, де учасники команд змагатимуться за подальшу участь у шоу, виконуючи одну пісню дуетом

За результатами сліпих прослуховувань зоряні тренери ювілейного сезону вокального шоу Голос країни зібрали свої команди у повному складі — у кожного з них по 16 учасників. Вже цієї неділі о 21:00 в ефірі телеканалу “1+1” вокалісти змагатимуться за перемогу у головній битві епохи, співаючи на сцені одну пісню дуетом. За результатами боїв у командах тренерів залишаться всього 8 учасників. Також кожний зірковий тренер має право на “крадіжку” — після оголошення результатів бою, протягом десяти секунд, він може натиснути кнопку та забрати до своєї команди того учасника, який програв.

Та цієї неділі на “Голосі країни” співатимуть не лише учасники, а й зіркові тренери. Дан Балан, Тіна Кароль, ПТП з NK та MONATIK підготували для глядачів справжній вокальний перформанс — тренери виконають хіт “Dance Monkey” у поєднанні з власними піснями.

Сергій Роман та Андрій Подкалюк

Відкриватимуть вокальні бої учасники команди MONATIK: сучасний гуцул з Карпат Сергій Роман та син священника Андрій Подкалюк. Вони співатимуть легендарний хіт Elton John “Believe”.

«Я готовий боротися за своє місце. Для мене дуже важливо пройти до наступного етапу шоу. Своїм прикладом, я хочу довести усім, що звичайний хлопець з маленького села може стати відомим, і засяяти на всю країну. Наш виступ відкриває бої десятого сезону на “Голосі країни” — це буде справжня і дуже серйозна чоловіча розмова» - зізнався перед виходом на сцену Сергій Роман.

Його конкурент – Андрій Подкалюк теж налаштований на перемогу: “Нехай це буде чесна і відверта боротьба. Моя мета — потрапити до прямих ефірів. Зараз дуже відповідальний момент мого життя, і я налаштований рішуче”. Кому з хлопців вдасться перемогти у вокальних боях дізнаємось вже у неділю.

Змагатимуться за подальшу участь у шоу “Голос країни” й одні з найяскравіших учасниць сезону — художній керівних Анастасія Картвелішвілі та боді-позитивістка Маріям Жорданія. Дівчата запалять головну вокальну сцену країни піснею свого зіркового тренера NK - “Elefante”.

“Не має значення звідки ти і як виглядаєш. Головне те, як ти співаєш та який маєш голос” - зауважила Маріям.

Анастасія Картвелішвілі і Маріам Жорданія

Дівчата зізналися, що стали подругами на проекті, а тому мають надію, що ту, хто не пройде далі за результатами боїв, обов’язково вкраде хтось із тренерів. Чи виправдаються їхні очікування, та чи використають тренери право на крадіжку, дізнаємось вже зовсім скоро.

Учасники команди Дана Балана разом зі своїм тренером підготують сюрприз для Тіни Кароль. У вокальному двобої на сцені ювілейного сезону сільський блогер Сергій Клейніс та переможець проекту “Голос. Діти” Роман Сасанчин виконають пісню Тіни Кароль “Не дощ” у незвичному аранжуванні.

Сергій Клейнsс і Роман Сасанчин

Перед виходом на сцену хлопці зізналися, що відчувають себе «справжніми амурами» на проекті: “ Ця пісня — подарунок, і ми заспіваємо її так, щоб Тіна Кароль зрозуміла, що відчуває до неї Дан Балан” - сказав Сергій.

Попри це, кожен з учасників не втрачає надії на перемогу та високо оцінює рівень конкуренції на проекті: “ Ми — звичайні хлопці з села, які просто хочуть чогось досягти у житті. Відчуваю, що буде сильна конкуренція, адже це вже дорослий “Голос країни”. Я б дуже хотів знову згадати смак прямих ефірів і, якщо мені пощастить, смак тієї перемоги, яка колись у мене була” - каже Роман.

Сергій Клейніс додав, що змагатися з таким сильним вокалістом, як Роман йому важко, а тому доведеться прикласти максимум зусиль, аби перемогти суперника.

Юрій Самовілов і Денис Жупник

Команда Тіни Кароль теж здивує глядів сильним вокальним номером: колишній сценарист розважальних проектів “1+1” Юрій Самовілов та радіоведучий Денис Жупник виконають хіт The Weeknd - “The Hills”.

Хлопці довго репетирували та відповідально готувались до виступу, адже вважають за честь співати таку відому композицію: “ Нам пощастило, ця пісня зібрала майже 1,5 млрд переглядів на YouTube, тож її точно впізнають. Мені виконувати її важче, адже я звик залишатися по іншу сторону екрану. Доля дала нам такий великий шанс змінити все, хочеться використати його максимально” - сказав Юрій.

Кого з двох учасників залишить Тіна Кароль у своїй команді, а хто зазнає поразки, дізнаємось вже цієї неділі.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1” .