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"Колись був жінкою та курив на сцені": в мережі показали молодого Притулу

Lite » Зірки 08.11.2018 - 18:37
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Шоумен і волонтер раніше виступав у КВК у складі команди "Тернопільська Особлива"

Телеведучий і колишній КВК-шник Владислав Волошин з нагоди неофіційного свята Міжнародний день Клубу веселих і кмітливих, який відзначається 8 листопада, опублікував в соцмережі фото спільних виступів із популярним шоуменом Сергієм Притулою в номері "В'язні замку ІФ". Як зазначив Волошин у своєму Facebook, той час "був суцільним кайфом".

Нагадаємо, що Притула раніше виступав у КВК у складі команди "Тернопільська Особлива".

&quot;Колись був жінкою та курив на сцені&quot;: в мережі показали молодого ПритулуСергій Притула (фото: facebook.com/vv.voloshyn)

"Сенсація!

- "Відомий телеведучий і волонтер колись був жінкою!"

- "Притула по молодості курив на сцені"

- "Обличчя українського ТБ працював на сцені в подертих штанях"

І таких заголовків можна написати купу.

Богу дякувати, я не політична партія і мені таке робити можна, бо кого ми тільки не грали і ким тільки не були", - йдеться у публікації. 

 

Фото: facebook.com/vv.voloshyn

"Сергій Притула, піарюсь за твій рахунок і не соромлюся видати це на гора взагалі. Піарюсь за твій рахунок і не встидаюсь видати це на гора взагалі. Бо той час був суцільним кайфом. З міжнародним днем КВН тебе, "капітанша"" І всіх, хтось десь глибоко всередині душі КВК-шник!", - зазначив Волошин.

&quot;Колись був жінкою та курив на сцені&quot;: в мережі показали молодого Притулу&quot;Колись був жінкою та курив на сцені&quot;: в мережі показали молодого Притулу

Скрін: facebook.com/vv.voloshyn

Раніше повідомлялося, що відомий український шоумен і актор Сергій Притула вирішив спробувати себе в несподіваній для фанів ролі – секс-тренера.

Також ми писали про те, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських на сольну кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно учасники україномовного гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" разом зі своїм керівником і засновником – шоуменом Сергієм Притулою колесили по США з концертами.

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Відео: РБК-Україна

Новини України Сергій Притула
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