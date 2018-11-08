"Колись був жінкою та курив на сцені": в мережі показали молодого Притулу

Шоумен і волонтер раніше виступав у КВК у складі команди "Тернопільська Особлива"
Телеведучий і колишній КВК-шник Владислав Волошин з нагоди неофіційного свята Міжнародний день Клубу веселих і кмітливих, який відзначається 8 листопада, опублікував в соцмережі фото спільних виступів із популярним шоуменом Сергієм Притулою в номері "В'язні замку ІФ". Як зазначив Волошин у своєму Facebook, той час "був суцільним кайфом".
Нагадаємо, що Притула раніше виступав у КВК у складі команди "Тернопільська Особлива".
Сергій Притула (фото: facebook.com/vv.voloshyn)
"Сенсація!
- "Відомий телеведучий і волонтер колись був жінкою!"
- "Притула по молодості курив на сцені"
- "Обличчя українського ТБ працював на сцені в подертих штанях"
І таких заголовків можна написати купу.
Богу дякувати, я не політична партія і мені таке робити можна, бо кого ми тільки не грали і ким тільки не були", - йдеться у публікації.
Фото: facebook.com/vv.voloshyn
"Сергій Притула, піарюсь за твій рахунок і не соромлюся видати це на гора взагалі. Піарюсь за твій рахунок і не встидаюсь видати це на гора взагалі. Бо той час був суцільним кайфом. З міжнародним днем КВН тебе, "капітанша"" І всіх, хтось десь глибоко всередині душі КВК-шник!", - зазначив Волошин.
Скрін: facebook.com/vv.voloshyn
Раніше повідомлялося, що відомий український шоумен і актор Сергій Притула вирішив спробувати себе в несподіваній для фанів ролі – секс-тренера.
Також ми писали про те, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських на сольну кар'єру.
Нагадаємо, нещодавно учасники україномовного гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" разом зі своїм керівником і засновником – шоуменом Сергієм Притулою колесили по США з концертами.
Відео: РБК-Україна