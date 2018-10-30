"С нетерпением ждем": Притула и "Варьяты-шоу" возвращаются с гастролей из США (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Концерты "Варьяты-шоу" в Америке прошли с успехом

Участники украиноязычного юмористического проекта "Варьяты-шоу" вместе со своим руководителем и основателем – шоуменом Сергеем Притулой в последнее время колесили по США с концертами. Однако теперь артисты возвращаются домой в Украину. Этой новостью Сергей обрадовал своих поклонников в сети с помощью фото и поста на эту тему. Телеведущий опубликовал в Instagram серию снимков, сделанных на берегу Атлантического океана.

На кадрах видно, как вся команда сделала памятное фото о гастролях в Америке. На первом фото участники "Варьяты-шоу" просто позируют на фоне океана, а на втором - Сергей Притула делает "традиционное селфи на фоне селфи".

Скриншот поста (instagram.com/siriy_ua)

А вот, что написал знаменитость в публикации: "Мы бросили монетки в волны Атлантического океана, чтобы еще когда-нибудь вернуться с концертами в США. Спасибо @molokocompany за 6 замечательных залов полных зрителей и невероятным досуг моих ребят между концертами. Всем зрителям благодарность за аплодисменты, подарки, любовь и почти 5000 $, которые вы после концертов приносили в гримерки на волонтерские нужды. Таким образом я привезу из Америки не только $ 6К на реабилитационный центр, но и на пару "тепликов" :)))".

Фото: селфи на фоне селфи (instagram.com/siriy_ua)

"Варьяты" пообещали отдыхать после поездки всего несколько дней, а после продолжить творческий всеукраинский тур. Первые выступления после возвращения состоятся в начале ноября в Херсоне и Одессе.

Фолловеры, просмотрев серию фото, очень обрадовались этой новости и написали, что с нетерпением ждут возвращения своих любимцев на родину.

А еще на Facebook Сергей Притула опубликовал видео с тем как команда комиков с "Нового канала" бросает монетки в воды океана.

Ми кинули монетки у хвилі Атлантичного океану, щоб ще колись повернутися із концертами до США. Дякую MoLoKo за 6 чудових залів повних глядачів і за неймовірне дозвілля моїх хлопців між концертами. Усім глядачам дяка за оплески, подарунки, любов і майже 5000$, які ви після концертів приносили до гримерок на волонтерські потреби. Таким чином я привезу з Америки не тільки $6К на реабілітаційний центр, але й на пару "тєпліків":))). "Вар'яти" повертаються додому. Ми відпочинемо кілька діб і продовжимо наш всеукраїнський тур. Тепер вже в межах України;))). Першими на початку листопада будуть Херсон та Одеса. Ну а сьогодні о 19.00 на Новому каналі стартує новий сезон телеверсії "Вар'яти-шоу". Не пропустіть! Приємного перегляду! Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Видео (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, мы писали о том, что Притула призвал молодежь идти на выборы.

Как сообщалось, ранее Сергей Притула отметил, что маховик предвыборной кампании уже набирает обороты и откровенно высказался о предстоящих выборах президента Украины.

Как мы писали, юморист и волонтер Сергей Притула рассказал украинцам о потраченных средствах на нужды украинских воинов в зоне ООС на Донбассе.

Видео: РБК-Украина