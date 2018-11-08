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"Когда-то был женщиной и курил на сцене": в сети показали молодого Притулу

Lite » Звезды 08.11.2018 - 18:37
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Шоумен и волонтер ранее выступал в КВН  в составе команды "Тернопольская Особая"

Телеведущий и бывший КВН-щик Владислав Волошин по случаю неофициального праздника Международный день Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября, опубликовал в соцсети фото общих выступлений с популярным шоуменом Сергеем Притулой в номере "Узники замка ИФ". Как отметил Волошин в своем Facebook, то время "было сплошным кайфом".

Напомним, что Притула ранее выступал в КВН  в составе команды "Тернопольская Особая".

&quot;Когда-то был женщиной и курил на сцене&quot;: в сети показали молодого ПритулуСергей Притула (фото: facebook.com/vv.voloshyn)

"Сенсация!

- "Известный телеведущий и волонтер когда-то был женщиной!"

- "Притула по молодости курил на сцене"

- "Лицо украинского ТВ работал на сцене в рваных штанах"

И таких заголовков можно написать кучу.

Слава Богу, я не политическая партия и мне такое делать нельзя, потому что кого мы только не играли и кем только не были", - говорится в публикации.

 

Фото: facebook.com/vv.voloshyn

"Сергей Притула, пиарюсь за твой счет и не стыжусь выдать это на гора вообще. Ибо время было сплошным кайфом. С международным днем ​​КВН тебя, "капитанша". И всех, кто где-то глубоко внутри души КВН-щик!", - отметил Волошин.

&quot;Когда-то был женщиной и курил на сцене&quot;: в сети показали молодого Притулу

Скрин: facebook.com/vv.voloshyn

Ранее сообщалось, что известный украинский шоумен и актер Сергей Притула решил попробовать себя в неожиданной для фанов роли – секс-тренера. 

Также мы писали о том, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских на сольную карьеру. 

Напомним, недавно участники украиноязычного юмористического проекта "Варьяты-шоу" вместе со своим руководителем и основателем – шоуменом Сергеем Притулой колесили по США с концертами

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Видео: РБК-Украина

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