"Когда-то был женщиной и курил на сцене": в сети показали молодого Притулу

Фото: коллаж РБК-Украина

Шоумен и волонтер ранее выступал в КВН в составе команды "Тернопольская Особая"

Телеведущий и бывший КВН-щик Владислав Волошин по случаю неофициального праздника Международный день Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября, опубликовал в соцсети фото общих выступлений с популярным шоуменом Сергеем Притулой в номере "Узники замка ИФ". Как отметил Волошин в своем Facebook, то время "было сплошным кайфом".

Напомним, что Притула ранее выступал в КВН в составе команды "Тернопольская Особая".

Сергей Притула (фото: facebook.com/vv.voloshyn)

"Сенсация!

- "Известный телеведущий и волонтер когда-то был женщиной!"

- "Притула по молодости курил на сцене"

- "Лицо украинского ТВ работал на сцене в рваных штанах"

И таких заголовков можно написать кучу.

Слава Богу, я не политическая партия и мне такое делать нельзя, потому что кого мы только не играли и кем только не были", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com/vv.voloshyn

"Сергей Притула, пиарюсь за твой счет и не стыжусь выдать это на гора вообще. Ибо время было сплошным кайфом. С международным днем ​​КВН тебя, "капитанша". И всех, кто где-то глубоко внутри души КВН-щик!", - отметил Волошин.

Скрин: facebook.com/vv.voloshyn

Ранее сообщалось, что известный украинский шоумен и актер Сергей Притула решил попробовать себя в неожиданной для фанов роли – секс-тренера.

Также мы писали о том, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских на сольную карьеру.

Напомним, недавно участники украиноязычного юмористического проекта "Варьяты-шоу" вместе со своим руководителем и основателем – шоуменом Сергеем Притулой колесили по США с концертами.

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Видео: РБК-Украина