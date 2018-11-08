"Когда-то был женщиной и курил на сцене": в сети показали молодого Притулу

Шоумен и волонтер ранее выступал в КВН в составе команды "Тернопольская Особая"
Телеведущий и бывший КВН-щик Владислав Волошин по случаю неофициального праздника Международный день Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября, опубликовал в соцсети фото общих выступлений с популярным шоуменом Сергеем Притулой в номере "Узники замка ИФ". Как отметил Волошин в своем Facebook, то время "было сплошным кайфом".
Напомним, что Притула ранее выступал в КВН в составе команды "Тернопольская Особая".
Сергей Притула (фото: facebook.com/vv.voloshyn)
"Сенсация!
- "Известный телеведущий и волонтер когда-то был женщиной!"
- "Притула по молодости курил на сцене"
- "Лицо украинского ТВ работал на сцене в рваных штанах"
И таких заголовков можно написать кучу.
Слава Богу, я не политическая партия и мне такое делать нельзя, потому что кого мы только не играли и кем только не были", - говорится в публикации.
Фото: facebook.com/vv.voloshyn
"Сергей Притула, пиарюсь за твой счет и не стыжусь выдать это на гора вообще. Ибо время было сплошным кайфом. С международным днем КВН тебя, "капитанша". И всех, кто где-то глубоко внутри души КВН-щик!", - отметил Волошин.
Скрин: facebook.com/vv.voloshyn
Ранее сообщалось, что известный украинский шоумен и актер Сергей Притула решил попробовать себя в неожиданной для фанов роли – секс-тренера.
Также мы писали о том, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских на сольную карьеру.
Напомним, недавно участники украиноязычного юмористического проекта "Варьяты-шоу" вместе со своим руководителем и основателем – шоуменом Сергеем Притулой колесили по США с концертами.
Видео: РБК-Украина