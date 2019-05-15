ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Полуничка": зіркові гості прем'єри фільму (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 20:54
"Полуничка": зіркові гості прем'єри фільму (фото)
Гості прем'єри фільму "Полуничка" (фото: прес-служба)

Українські зірки відвідали прем'єру фільму "Полуничка"

У вівторок, 14 травня, в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".

Першими довгоочікувану стрічку побачили Дмитро Ступка, Василіса Фролова, Даша Коломієць, Сальто Назад, Мирослава Ульяніна, Олексій Шапарєв, Валерія Толочина, В'ячеслав Соломка і багато інші.

У фільмі "Полуничка" події розгортаються в Парижі в 1895 році. Щоб заплатити борги свого бідного батька, молода дівчина Марі де Хередіа вийшла заміж за поета Генрі де Рейнера. Не варто навіть і говорити, що у неї немає ніяких почуттів до цієї людини – її серце належить іншому поетові на ім'я П'єр Луїс.

Крім своєї творчої діяльності, хлопець займається подорожами, а також еротичною фотографією. Разом Марі і П'єр перевернуть свідомість багатьох людей, просунувши це мистецтво в маси, давши йому свіже дихання. Вони приведуть у розквіт еротичну фотографію, зробивши її ідеальною.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Полуничка" стартує з 16 травня.

Офіційний трейлер фільму "Полуничка" (відео: YouTube/Arthouse Traffic)

&quot;Полуничка&quot;: зіркові гості прем'єри фільму (фото)

Актор театру і кіно Дмитро Ступка (фото: прес-служба)

&quot;Полуничка&quot;: зіркові гості прем'єри фільму (фото)

Теле - і радіоведуча Коломієць Дарина (фото: прес-служба)

&quot;Полуничка&quot;: зіркові гості прем'єри фільму (фото)

Актор театру і кіно Слава Соломка (фото: прес-служба)

 

Гості прем'єри фільму "Полуничка" (фото: прес-служба)

&quot;Полуничка&quot;: зіркові гості прем'єри фільму (фото)

Дар'я Коломієць також виступила в ролі діджея заходи (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що у квітні українські зірки відвідали фільм "Код червоний".

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк Сергій Притула відвідали прем'єру фільму "Секс і нічого особистого".

Ось це блиск! Влад Яма заснував "тріо-блискучі" (фото) Мама Віри Брежнєвої розповіла, якою співачка була в дитинстві (фото)
Новини України шоубиззвезды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся