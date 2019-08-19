"Кльові пацани": Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином

Український продюсер і репер Потап, який нещодавно вразив мережу екстравагантною "зачіскою", насолоджується сімейним життям зі своєю новоспеченою дружиною Настею Каменських, з якою вони розписалися в травні. Однак при цьому він не забуває і про рідного сина Андрія, який був народжений у шлюбі з Іриною Горовою. Музикант по можливості намагається проводити з хлопчиком як можна більше часу і іноді показує фанам, чим вони займалися.

Так, Потап зачарував мережу новим спільним фото з 10-річним Андрієм. Тато і сынн одягнені по-спортивному, на репері також його фірмова кепка. У руках він тримає баскетбольний м'яч - так що вони з сином явно активно проводили час. Варто відзначити також цікаву зачіску хлопчика - розпатлане волосся смішно стирчить у різні боки.

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Підписники продюсера поспішили залишити свої відгуки - багато написали, що Андрій дуже схожий на маму і росте справжнім красенем.

Синуля повністю в Ірину)

Кльові пацани

Гарний хлопчик!

Терміново в перукарню...

Гарні хлопці

Прикольна суміш маминих і татових чорт у хлопчині

Пацани

Хороший хлопчик

Красунчики

Хлопчик на маму схожий)

Такий маленький, а вже Потап

Синку копія МАМА

Потапчики! Такі класні! Успіхів і любіть своїх близьких!

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, нещодавно син Потапа Андрій відпочив в Туреччині разом з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталею. Екс-дружина продюсера засипала мережу барвистими фото сімейного відпочинку з дітьми.

До речі, друга дружина Потапа Настя Каменських відверто зізналася, що дуже хоче стати мамою.