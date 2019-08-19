"Клевые пацаны": Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном

Украинский продюсер и рэпер Потап, который недавно поразил сеть экстравагантной "прической", наслаждается семейной жизнью со своей новоиспеченной супругой Настей Каменских, с которой они расписались в мае. Однако при этом он не забывает и о родном сыне Андрее, который был рожден в браке с Ириной Горовой. Музыкант по возможности старается проводить с мальчиком как можно больше времени и иногда показывает фанам, чем же они занимались.

Так, Потап очаровал сеть новым совместным фото с 10-летним Андреем. Папа и сынн одеты по-спортивному, на рэпере также его фирменная кепка. В руках он держит баскетбольный мяч - так что они с сыном явно активно проводили время. Стоит отметить также забавную прическу мальчика - растрепанные волосы смешно торчат в разные стороны.

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Подписчики продюсера поспешили оставить свои отзывы - многие написали, что Андрей очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.

Сынуля полностью в Ирину)

Клёвые пацаны

Красивый мальчик!

Срочно в парикмахерскую...

Гарні хлопці

Прикольная смесь маминых и папиных черт в мальчишке

Пацаны

Хороший мальчик

Красавчики

Мальчик на маму похож)

Такой маленький, а уже Потап

Сынок копия МАМА

Потапчики! Такие классные! Успехов и любите своих близких!

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.

Кстати, вторая жена Потапа Настя Каменских откровенно призналась, что очень хочет стать мамой.