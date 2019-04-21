В картатому пальті і з вербою: стильна Осадча привітала українців зі святом

Ведуча побажала всім миру і тепла
Неділя 21 квітня в Україні - не тільки другий тур виборів президента, а ще і Вербна неділя, вже через тиждень настане світле свято Великодня. За традицією багато вирушили освятити гілочки верби, і знаменитості не виняток. Так, ведуча Катя Осадча поділилася яскравим весняним фото на своїй сторінці в Instagram, а заодно і привітала всіх із святом.
Теледіва зображена біля Володимирського собору в Києві. Катя позувала в стильному чорно-білому картатому пальті і сонцезахисних окулярах, а в руках вона тримає гілочки верби.
"З Вербною неділею! Миру, тепла, злагоди і сил нам всім! #вербнанеділя", - прокоментувала публікацію зірка.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Підписники захоплюються красою та сяючим виглядом Осадчою і також привітали її і її сім'ю з Вербною неділею.
Нагадаємо, Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії Золота дзиґа 2019.
До речі, елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі "Місіс Україна 2019".