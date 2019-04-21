В клетчатом пальто и с вербой: стильная Осадчая поздравила украинцев с праздником

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая пожелала всем мира и тепла

Воскресенье 21 апреля в Украине - не только второй тур выборов президента, а еще и Вербное воскресенье, уже через неделю наступит светлый праздник Пасхи. По традиции многие отправились освятить веточки вербы, и знаменитости не исключение. Так, ведущая Катя Осадчая поделилась ярким весенним фото на своей странице в Instagram, а заодно и поздравила всех с праздником.

Теледива запечатлена около Владимирского собора в Киеве. Катя позировала в стильном черно-белом клетчатом пальто и солнцезащитных очках, а в руках она держит веточки вербы.

"З Вербною неділею! Мира, тепла, злагоди і сил нам всім! #вербнанеділя", - прокомментировала публикацию звезда.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики восхитились красотой и сияющим видом Осадчей и также поздравили ее и ее семью с Вербным воскресеньем.

"Яка Ви гарна"

"Дуже дякую вам, навзаєм"

"Зі святом вас и вашу сім'ю"

"Дякуююю і вам"

"Малышка"

"Самая красивая женщина Украины"

"Дякую!! Навзаєм!!! За тиждень - Великдень!!!"

"Яка красуня"

"Зі Святом ! І ми там були, любий серцю Собор"

"Навзаєм Катюша!"

"Гарне фото, Катя зі святом вас і вашу родину"

Напомним, Катя Осадчая восхитила стильным total black образом на украинской кинопремии Золота дзиґа 2019.

К слову, элегантная Катя Осадчая сверкнула ножками на конкурсе "Миссис Украина 2019".