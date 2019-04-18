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Елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі "Місіс Україна 2019"

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 11:32
Елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі "Місіс Україна 2019"
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча побувала на конкурсі краси

Популярна телеведуча Катя Осадча блищить на світських заходах і не соромиться ставити відверті і часом провокаційні запитання гостям, випитуючи у них таємниці. Її образи завжди елегантні і вишукані, а капелюшки давно стали впізнаваною "фішкою" і родзинкою екранного образу. Поява на конкурсі "Місіс Україна 2019" не стало винятком. Фото свого витонченого look'а теледіва поділилася в розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram, а також показала в Instagram-акаунті програми "Світське життя".

Катя блищала в чорній вечірній сукні з оригінально оформленими ліфом і пікантним розрізом до стегна, що дозволяє оцінити її довгі, стрункі ніжки. Ліф вбрання прикрашав величезний бант, який також служив в якості бретелі на одне плече. Образ доповнив оригінальний невеликий капелюшок з вуаллю і пір'ям. В ролі аксесуарів – вишуканий набір, що складається і сережок з великим чорним каменем і каблучки.

"Конкурс краси Місіс Україна 2019! Вітаємо з перемогою Аліну Поплавську! Так-так, вам не почулося. Невістка Михайла Поплавського готується до Місіс Світу!" - йдеться у підписі до фото.

Елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі &quot;Місіс Україна 2019&quot;

Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі &quot;Місіс Україна 2019&quot;

Катя Осадча та Аліна Поплавська з чоловіком (фото: instagram.com/svitsketv)

Також Катя показала кадри з гостями заходу – співаком Поліграфом ШарикOFFим ( він же Сергій Пархоменко), української легендою Ніною Матвієнко, шоуменом Дядею Жорою (Вадим Мічковський) і його дружиною, а також переможницею конкурсу і володаркою титулу "Місіс Україна 2019" Аліною Поплавською в компанії чоловіка.

 

Фото: instagram.com/svitsketv; instagram.com/kosadcha

Також в сторіз Катя показала ще один ефектний образ. Вона зображена у білому подовженому піджаку з золотим поясом, блакитній блузці і червоних штанях. Образ доповнили висячі сережки блакитного відтінку.

Елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі &quot;Місіс Україна 2019&quot;

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча з'явилася в елегантному total white образі, в якому знялася для журналу, правда, яке саме видання прикрасить фотосесія з телеведучою, вона не розповіла.

Раніше Катя Осадча висловила свою думку про жахливу пожежу у Нотр-Дам де Парі, новина про яку сколихнула весь світ.

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