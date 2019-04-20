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Сама елегантність: Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії

Lite » Мода 20.04.2019 - 13:48
Сама елегантність: Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча поділилася фото з української кінопремії

Популярна телеведуча Катя Осадча не сидить на місці - адже потрібно встигнути відвідати всі важливі і цікаві культурні події, а до кожного з них ще і підібрати стильний і модний образ. Іменита ведуча "Світського життя" навіть нещодавно поскаржилася, що її життя нагадує справжній марафон. Однак вона не збирається зупинятися і днями відвідала українську національну кінопремію Золота дзиґа 2019.

Теледіва поспілкувалася з багатьма гостями та учасниками церемонії, і звичайно ж, покрасувалася на червоній доріжці. Для виходу в світ Катя вибрала елегантний і ефектний total black look - облягаюче чорне плаття в підлогу з незвичайним круглим вирізом в районі декольте. Тканина вбрання на світлі іскрилася і переливалася, а також ставала напівпрозорої, що можна помітити на деяких фото.

Сама елегантність: Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Стильний образ Осадча доповнила чокером на шиї і обідком з камінчиками на голові, а також чорними босоніжками на підборах. Гарний макіяж і стильна укладка завершили ідеальний вечірній "лук" ведучої.

 

Фото: Катя Осадча на кінопремії Золота дзиґа 2019 (instagram.com/svitsketv)

Підписники зірки по достоїнству оцінили її стильний наряд і поділилися своїми враженнями в коментарях.

  • "Катерина, Ви як чорний лебідь. Така ж прекрасна, витончена і справжня"
  • "Дуже подобається"
  • "Завжди бездоганна"
  • "Як завжди неперевершена)"

Не залишилася осторонь і знаменита співачка Тіна Кароль, яка теж захопилася зовнішнім виглядом Осадчої.

"Wow! Красуня яка!" - написала артистка.

Сама елегантність: Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії

Фото: Катя Осадча на кінопремії Золота дзиґа 2019 (instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча відвідала церемонію нагородження музичної премії "Золота Жар-птиця", де показала черговий розкішний образ. Так, перед камерами телеведуча з'явилася в оригінальному платті-піджаку від українського дизайнера Ельвіри Гасановой. Облягаюча блискуча сукня вигідно підкреслила фігуру Осадчої.

До речі, елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі "Місіс Україна 2019".

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