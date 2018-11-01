Клеопатра, вампір і Біла королева: як українські зірки відзначили Геловін 2018

Фото: українські зірки на Геловін (колаж РБК-Україна)

Містичне свято стає все більш популярним в Україні

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначається древній містичний свято Геловін, яке також називають Днем усіх святих. У цей день прийнято вбиратися в костюми різних героїв і влаштовувати карнавальні вечірки. У західних країнах його святкування часто проходить з розмахом. В Україні Геловін поки не так популярний, проте багато традицій вже прижилися і у нас.

Багато українських зірок не залишилися осторонь і поділилися з шанувальниками, які ж образи вони обрали для святкування Геловіну 2018.

Фото: образи українських зірок на Геловін 2018 (instagram.com)

Серед них як герої фільмів - приміром, вампір або Біла королева, так і всілякі монстри і диявольські кішечки.

Так, Тіна Кароль перевтілилася в Білу королеву з "Аліси в країні чудес".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Якщо ти бачиш співаю я чи ні, значить, у тебе дуже гострий зір", - Біла Королева", - підписала знімок співачка.

А от Надя Дорофєєва вибрала образ Клеопатри.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Знімками в яскравих нарядах знаменитості поділилися в соцмережах.

Фото: образи українських зірок на Хеллоуїн 2018 (instagram.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про історію і традиції Геловіна. Дата Геловіна пов'язана з кельтськими легендами. Стародавні люди вірили, що раз у році ворота у потойбічний світ відкриваються і випускають на землю всю нечисть.

Зазначимо, популярна співачка Яна Соломко розповіла, чому не любить відзначати Геловін, стверджуючи, що він може погано позначитися на психіці дитини.

А ось Аліна Гросу розбурхала чином на Геловін.

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