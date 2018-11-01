Клеопатра, вампір і Біла королева: як українські зірки відзначили Геловін 2018

Містичне свято стає все більш популярним в Україні
В ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначається древній містичний свято Геловін, яке також називають Днем усіх святих. У цей день прийнято вбиратися в костюми різних героїв і влаштовувати карнавальні вечірки. У західних країнах його святкування часто проходить з розмахом. В Україні Геловін поки не так популярний, проте багато традицій вже прижилися і у нас.
Багато українських зірок не залишилися осторонь і поділилися з шанувальниками, які ж образи вони обрали для святкування Геловіну 2018.
Фото: образи українських зірок на Геловін 2018 (instagram.com)
Серед них як герої фільмів - приміром, вампір або Біла королева, так і всілякі монстри і диявольські кішечки.
Так, Тіна Кароль перевтілилася в Білу королеву з "Аліси в країні чудес".
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Якщо ти бачиш співаю я чи ні, значить, у тебе дуже гострий зір", - Біла Королева", - підписала знімок співачка.
А от Надя Дорофєєва вибрала образ Клеопатри.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Знімками в яскравих нарядах знаменитості поділилися в соцмережах.
Фото: образи українських зірок на Хеллоуїн 2018 (instagram.com)
Нагадаємо, раніше ми писали про історію і традиції Геловіна. Дата Геловіна пов'язана з кельтськими легендами. Стародавні люди вірили, що раз у році ворота у потойбічний світ відкриваються і випускають на землю всю нечисть.
Зазначимо, популярна співачка Яна Соломко розповіла, чому не любить відзначати Геловін, стверджуючи, що він може погано позначитися на психіці дитини.
А ось Аліна Гросу розбурхала чином на Геловін.
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