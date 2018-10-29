ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Класна сімейна фотографія": Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хелловіна

Lite » Зірки 29.10.2018 - 21:59
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Якщо Миколу дійсно в такому вбранні впізнати складно, то Алла "видає" його безапеляційно

Популярний український телеведучий, ресторатор Микола Тищенко, який нещодавно поділився порадами, як налаштувати себе на продуктивну роботу над тілом, нині напередодні свята Хелловін опублікував фото, в якому показав дивовижне перевтілення. На знімку в Instagram Микола разом зі своєю дружиною Аллою Барановської з'явився в костюмі Кінг-Конга.

"Хто це поруч? Зебра?", підписав фото він.

&quot;Класна сімейна фотографія&quot;: Микола Тищенко з дружиною показали костюми для ХелловінаСкрін: instagram.com/nikolaytyshchenko

Так, дружина ресторатора вбралася у костюм зебри. І якщо Миколу дійсно в такому вбранні впізнати складно, то Алла "видає" його безапеляційно.

У коментарях до знімка підписники Тищенка відзначають їх шикарні костюми та трохи іронізують:

"Шикарний Коля і бегомитиха Глорія";

"Класна сімейна фотографія";

"Алла класна";

"Якби не дружина.. то Миколу не впізнати";

"Костюмчик відрадний";

"Костюм просто вогонь"...

&quot;Класна сімейна фотографія&quot;: Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хелловіна&quot;Класна сімейна фотографія&quot;: Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хелловіна

Скрін: instagram.com/nikolaytyshchenko

Раніше повідомлялося, що відомий український комік і колишній учасник "Ліги сміху", а також проекту "Танці з зірками" Юрій Ткач напередодні Хелловіна опублікував відеоролик c неймовірним перевтіленням.

Крім того, нещодавно для прийдешнього свята Хелловін популярний український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав цікаве фото з несподіваним чином.

Ми також писали, що в соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хелловін.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Микола Тищенкохеллоуин
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся