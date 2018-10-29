"Класна сімейна фотографія": Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хелловіна

Фото: колаж РБК-Україна

Якщо Миколу дійсно в такому вбранні впізнати складно, то Алла "видає" його безапеляційно

Популярний український телеведучий, ресторатор Микола Тищенко, який нещодавно поділився порадами, як налаштувати себе на продуктивну роботу над тілом, нині напередодні свята Хелловін опублікував фото, в якому показав дивовижне перевтілення. На знімку в Instagram Микола разом зі своєю дружиною Аллою Барановської з'явився в костюмі Кінг-Конга.

"Хто це поруч? Зебра?", підписав фото він.

Скрін: instagram.com/nikolaytyshchenko

Так, дружина ресторатора вбралася у костюм зебри. І якщо Миколу дійсно в такому вбранні впізнати складно, то Алла "видає" його безапеляційно.

У коментарях до знімка підписники Тищенка відзначають їх шикарні костюми та трохи іронізують:

"Шикарний Коля і бегомитиха Глорія";

"Класна сімейна фотографія";

"Алла класна";

"Якби не дружина.. то Миколу не впізнати";

"Костюмчик відрадний";

"Костюм просто вогонь"...

Скрін: instagram.com/nikolaytyshchenko

Раніше повідомлялося, що відомий український комік і колишній учасник "Ліги сміху", а також проекту "Танці з зірками" Юрій Ткач напередодні Хелловіна опублікував відеоролик c неймовірним перевтіленням.

Крім того, нещодавно для прийдешнього свята Хелловін популярний український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав цікаве фото з несподіваним чином.

Ми також писали, що в соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хелловін.

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Відео: РБК-Україна