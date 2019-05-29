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Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2019 - 11:48
Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Співачка насолоджується медовим місяцем з коханим чоловіком

Відгулявши пишне і веселе весілля, Настя Каменських і Потап відлетіли на приватному літаку в весільну подорож. Медовий місяць зіркова пара проводить в Туреччині в елітному п'ятизірковому готелі. Після того, як вони довго приховували свої стосунки, тепер новоспечене подружжя із задоволенням діляться з шанувальниками романтичними фото з відпочинку. Крім того, схудла Настя не упускає нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.

Так, співачка опублікувала гарячий знімок, на якому зображена в білому бікіні і сонцезахисних окулярах. Вона позує боком до камери, вигідно демонструючи свої апетитні форми. Артистка виглядає щасливою і розслабленою.

Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, підписники буквально засипали Каменських компліментами, захоплюючись її чудовою фігурою і відзначаючи, що Потапу дуже пощастило з такою шикарною жінкою. Деякі згадали хіт Насті "Попа як у Кім" і заявили, що її попа набагато краще, ніж у американської світської левиці.

  • "Попа краще ніж у Кім"
  • "Ну як так, попа гладюсенькая, ні грама целюліту. Фігура - Агонь!"
  • "Попа в мільйон разів краще, ніж у Кім. Красуня!!!"
  • "Спасибі Насті, за те що показує що не лише худорляві жінки красиві)))"
  • "Пощастило Потапу"
  • "Горіх"
  • "Кім нервово курить в сторонці, а найголовніше все натурель"
  • "Круто, коли і дівчата захоплюються. Рідкість для нас баб. Тільки вау, жіночність зашкалює"
  • "Яка ви красива!"
  • "Чарівно)"
  • "Жіночна, сексуальна, просто бомбическая!"
  • "Ідеальна жінка"
  • "Блін, ви реально вважаєте що у Кім красива попа? Реально у Насті в мільйон разів краще!"
  • "Дуже сексуально"

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських показали, як розслабляються разом у весільній подорожі.

Також Потап і Настя не втомлюються публікувати ексклюзивні весільні знімки і ділитися своїми емоціями самого щасливого дня.

До речі, подруга Насті Каменських розбурхала мережу апетитними формами в хижому бікіні. Аня Андрійчук-Завгородня, дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив) відпочиває разом з молодятами в Туреччині.

 

Пляжна романтика: Потап і Настя Каменських показали, як розслабляються разом Заводимося від поганого настрою: Настя Каменських зробила пікантне зізнання
Новини України Настя КаменськихПотапфигура
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