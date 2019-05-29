Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні

Співачка насолоджується медовим місяцем з коханим чоловіком
Відгулявши пишне і веселе весілля, Настя Каменських і Потап відлетіли на приватному літаку в весільну подорож. Медовий місяць зіркова пара проводить в Туреччині в елітному п'ятизірковому готелі. Після того, як вони довго приховували свої стосунки, тепер новоспечене подружжя із задоволенням діляться з шанувальниками романтичними фото з відпочинку. Крім того, схудла Настя не упускає нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.
Так, співачка опублікувала гарячий знімок, на якому зображена в білому бікіні і сонцезахисних окулярах. Вона позує боком до камери, вигідно демонструючи свої апетитні форми. Артистка виглядає щасливою і розслабленою.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Звичайно ж, підписники буквально засипали Каменських компліментами, захоплюючись її чудовою фігурою і відзначаючи, що Потапу дуже пощастило з такою шикарною жінкою. Деякі згадали хіт Насті "Попа як у Кім" і заявили, що її попа набагато краще, ніж у американської світської левиці.
Нагадаємо, Потап і Настя Каменських показали, як розслабляються разом у весільній подорожі.
Також Потап і Настя не втомлюються публікувати ексклюзивні весільні знімки і ділитися своїми емоціями самого щасливого дня.
До речі, подруга Насті Каменських розбурхала мережу апетитними формами в хижому бікіні. Аня Андрійчук-Завгородня, дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив) відпочиває разом з молодятами в Туреччині.