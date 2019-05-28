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Пляжна романтика: Потап і Настя показали, як розслабляються разом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 22:34
Пляжна романтика: Потап і Настя показали, як розслабляються разом
Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

Артисти постійно діляться романтичними кадрами з відпочинку

Потап і Настя Каменських буквально після пишного весілля полетіли відпочивати. Для медового місяця вони вибрали Туреччину, де зупинилися в елітному п'ятизірковому готелі, причому прибули на місце на приватному літаку. Подейкують, що авіалайнер став весільним подарунком продюсера дружині-співачці, хоча, можливо, це всього лише жарт. Пара насолоджується відпочинком і віддається ніжності при кожному зручній нагоді. Артисти не перестають зворушувати шанувальників романтичними спільними фото, не соромлячись показувати почуття. Так, Потап опублікував в Instagram фото, а якому позує разом з Настею, сидячи на одному лежаку.

На співачці – легке коротке плаття-туніка з довгим рукавом, яка дозволила артистці засвітити довгі ніжки. Потап у коротких шортах розслаблено відкинувся на спинку лежка. Настя поклала одну руку на коліно чоловіка, а другою торкнулася до обличчя. Пара виглядала на фото розслаблено і умиротворено – як і годиться в медовий місяць!

"Як мало треба для щастя!" - підписав романтичне фото продюсер, натякаючи, що вже знайшов своє.

Пляжна романтика: Потап і Настя показали, як розслабляються разом

Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили знімок і щиро пораділи за артистів, які вирішили більше не приховувати почуттів від публіки.

"Чудова пара!", "Як мало треба для щастя: всього лише красуня Настя", "Ви супер!", "Це любов", "Дуже класні! Любові Вам безмежної!", "Міцних відносин, і красиву дочуру!", "Ви прекрасні!", "Шикарні обидва", "Яка мила парочка!" - писали коментатори.

Також Потап і Настя не втомлюються публікувати ексклюзивні весільні знімки і ділитися своїми емоціями самого щасливого дня.

Крім того, Настя Каменських показала апетитні форми в бікіні на пляжі.

Щастя в очах: Потап і Настя Каменських віддались романтиці на відпочинку Солодкі обійми: Потап і Настя Каменських не приховують своїх почуттів в Туреччині (відео)
Новини України Настя КаменськихПотап
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