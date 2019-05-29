Ким нервно курит: Каменских восхитила аппетитными формами в бикини

Певица наслаждается медовым месяцем с любимым мужем
Отгуляв пышную и веселую свадьбу, Настя Каменских и Потап улетели на частном самолете в свадебное путешествие. Медовый месяц звездная пара проводит в Турции в элитном пятизвездочном отеле. После того, как они долго скрывали свои отношения, теперь новоиспеченные супруги с удовольствием делятся с поклонниками романтическими фото с отдыха. Кроме того, похудевшая Настя не упускает случая похвастаться своей роскошной фигурой.
Так, певица опубликовала горячий снимок, на котором запечатлена в белом бикини и солнцезащитных очках. Она позирует боком к камере, выгодно демонстрируя свои аппетитные формы. Артистка выглядит счастливой и расслабленной.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Конечно же, подписчики буквально засыпали Каменских комплиментами, восторгаясь ее восхитительной фигурой и отмечая, что Потапу очень повезло с такой шикарной женой. Некоторые вспомнили хит Насти "Попа как у Ким" и заявили, что ее попа намного лучше, чем у американской светской львицы.
Напомним, Потап и Настя Каменских показали, как расслабляются вместе в свадебном путешествии.
Также Потап и Настя не устают публиковать эксклюзивные свадебные снимки и делиться своими эмоциями самого счастливого дня.
К слову, подруга Насти Каменских взбудоражила сеть аппетитными формами в хищном бикини. Аня Андрийчук-Завгородняя, жена солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив) отдыхает вместе с молодоженами в Турции.