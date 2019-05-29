Ким нервно курит: Каменских восхитила аппетитными формами в бикини

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Певица наслаждается медовым месяцем с любимым мужем

Отгуляв пышную и веселую свадьбу, Настя Каменских и Потап улетели на частном самолете в свадебное путешествие. Медовый месяц звездная пара проводит в Турции в элитном пятизвездочном отеле. После того, как они долго скрывали свои отношения, теперь новоиспеченные супруги с удовольствием делятся с поклонниками романтическими фото с отдыха. Кроме того, похудевшая Настя не упускает случая похвастаться своей роскошной фигурой.

Так, певица опубликовала горячий снимок, на котором запечатлена в белом бикини и солнцезащитных очках. Она позирует боком к камере, выгодно демонстрируя свои аппетитные формы. Артистка выглядит счастливой и расслабленной.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Конечно же, подписчики буквально засыпали Каменских комплиментами, восторгаясь ее восхитительной фигурой и отмечая, что Потапу очень повезло с такой шикарной женой. Некоторые вспомнили хит Насти "Попа как у Ким" и заявили, что ее попа намного лучше, чем у американской светской львицы.

"Попа лучше чем у Ким"

"Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита. Фигура- Агонь!"

"Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!!!"

"Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))"

"Повезло Потапу"

"Орех"

"Ким нервно курит в сторонке, а самое главное все натурэль"

"Круто, когда и девушки восхищаются. Редкость для нас баб. Только вау, женственность зашкаливает"

"Какая же вы красивая!!!"

"Обворожительно)"

"Женственная, сексуальная, просто бомбическая!"

"Идеальная женщина"

"Блин, вы реально считаете что у Ким красивая попа? Реально у Насти в миллион раз лучше!"

"Дуже сексуально"

Напомним, Потап и Настя Каменских показали, как расслабляются вместе в свадебном путешествии.

Также Потап и Настя не устают публиковать эксклюзивные свадебные снимки и делиться своими эмоциями самого счастливого дня.

К слову, подруга Насти Каменских взбудоражила сеть аппетитными формами в хищном бикини. Аня Андрийчук-Завгородняя, жена солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив) отдыхает вместе с молодоженами в Турции.