Кейт Міддлтон зізналася, що не вміє нарізати хліб (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Герцогиня Кембриджська вибачилася перед бездомними за свої кулінарні навички

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, раніше визнана четвертою за популярністю королівською особою в світі, відвідала Південний Йоркшир разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом. Там вона разом з чоловіком відкрила Технологічний центр McLaren Automotive та нагодувала безхатченків. Про це повідомляє видання DailyMail.

Разом зі своїм чоловіком Кейт Міддлтон відвідала екскурсію, на якій їй розповіли про нову фабрику і про плани її роботи. Також робітники показали королівським особам прототип виробничої лінії, створеної для установки і різання вуглецевого волокна. Серед усього іншого, Кейт і Вільям також поспілкувалися з працівниками Центру. Вони разом обговорили плани по розширенню трудового колективу на додаткових 200 робочих місць.

Фото: (dailymail.co.uk)

Наголошується, що герцогиня Кембриджська не змінила свого звичного елегантному стилю. На ній було темно-синє пальто, що нагадує плаття. Принц Вільям же з'явився перед своїми підданими в діловому синьому костюмі і однотонній блакитній сорочці.

Після планового відвідування Технологічного центру Кейт Міддлтон і принц Вільям також вирушили в гуртожиток, де проживають безпритульні. Там королівське подружжя поговорило зі знедоленими, обговорило їх проблеми, а також приготувало спільний обід.

Герцогиня Кембриджська потрапила у незручну ситуацію і вибачилася за свої навички нарізки хліба, сказавши: "Я думаю, що порізала кілька дуже великих шматочків".

Фото: (dailymail.co.uk)

Слід зазначити, що герцог Кембриджський є покровителем і меценатом даного соціального притулку ще з 2005 року.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон вразила всіх своєю сукнею під час урочистого прийому.

Раніше стало відомо, що племіннику герцогині Кембриджської дали королівське ім'я.

Відео: (video.rbc.ua)