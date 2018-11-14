Кейт Миддлтон призналась, что не умеет нарезать хлеб (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Герцогиня Кэмбриджская извинилась перед бездомными за свои кулинарные навыки

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, ранее признанная четвертой по популярности королевской особой в мире, посетила Южный Йоркшир вместе со своим мужем принцем Уильямом. Там она вместе с супругом открыла Технологический центр McLaren Automotive и накормила бездомных. Об этом сообщает издание DailyMail.

Вместе со своим мужем Кейт Миддлтон посетила экскурсию, на которой ей поведали о новой фабрике и о планах ее работы. Также рабочие показали королевским особам прототип производственной линии, созданной для установки и резки углеродного волокна. Среди всего прочего, Кейт и Уильям также пообщались с сотрудниками Центра. Они вместе обсудили планы по расширению трудового коллектива на дополнительных 200 рабочих мест.

Фото: (dailymail.co.uk)

Отмечается, что герцогиня Кембриджская не изменила своему привычному элегантному стилю. На ней было темно-синее пальто, напоминающее платье. Принц Уильям же появился перед своими подданными в деловом синем костюме и однотонной голубой рубашке.

После планового посещения Технологического центра Кейт Миддлтон и принц Уильям также отправились в общежитие, где проживают бездомные. Там королевская чета поговорила с обездоленными, обсудила их проблемы, а также приготовила совместный обед.

Герцогиня Кембриджская попала в неудобное положение и извинилась за свои навыки нарезки хлеба, сказав: "Я думаю, что порезала несколько слишком больших кусочков".

Фото: (dailymail.co.uk)

Следует отметить, что герцог Кембриджский является покровителем и меценатом данного социального приюта еще с 2005 года.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон поразила всех своим платьем во время торжественного приема.

Ранее стало известно, что племяннику герцогини Кембриджской дали королевское имя.

Видео: (video.rbc.ua)