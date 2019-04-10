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Катя Осадча в стильних окулярах показала весняний портрет без фільтрів


Ведуча не встигла насолодитися весною, як знову вирушила на роботу

Катя Осадча за насиченими робочими буднями встигає також насолоджуватися весняною красою. Телеведуча все-таки намагається знаходити час на сім'ю і хоча б мінімальний відпочинок. Так, на своїй instagram-сторінці незмінна ведуча програми "Світське життя" опублікувала дуже сонячне фото, на якому позує на тлі квітучого дерева.

Обличчя Осадчої ніжно висвітлюють сонячні промені. Телеведуча позує без макіяжу, з аксесуарів – стильні чорні окуляри, з масивною оправою.

На телеведучій також – червона спортивна кофтинка і смугаста сорочка. Спокійний щоденний лук.

"Весна без фільтрів", - лаконічно підписала знімок Осадча.

Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що по сторіз телеведучої стає ясно, що "весняна ідилія" тривала недовго. Помилувавшись цвітінням, Осадча знову вирушила на зйомки.

Тим часом шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її нове фото:

  • Яка гарна!
  • Очень красивая и нежная!
  • Такое светлое фото, спасибо!
  • Весна! Гарна Катя, гарні зміни для нашої країни, все зазеленіє!
  • Згадую, коли був малий, то іноді дивився Світське Життя з мамою чи бабусею. З того часу пройшло близько 10 років, час змінює людей. Хоча на телевізорі цього майже не видно. Вічно молода Осадча!
  • Клас! Так гарно!
  • Дуже стильні окуляри!
  • Красивые цветы и красивый цветок)

Нагадаємо, що 9 квітня у Осадчої також видався насичений робочий вечір. Телеведуча відвідала церемонію нагородження "Жінка України-2019" за версією журналу "Единственная". Для вечора Осадча вибрала яскраве червоне плаття, у тому йому – човники і масивний обруч.

Під час вечора Катя зустріла ще двох відомих телеведучих – Лілію Ребрик і Наталію Мосейчук. Лілія блищала на світському заході в білосніжній сукні з воланом.

І до речі, "Жінкою України" у категорії шоу-бізнес вже другий рік поспіль була визнана Оля Полякова, яка поспішила подякувати всім фанатам за підтримку.

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