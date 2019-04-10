"Я щаслива": Оля Полякова визнана "Жінкою України 2019" (відео)

Оля Полякова (фото: прес-служба)

Співачка отримала престижну нагороду від журналу "Единственная"

Оля Полякова похвалилася ще однією нагородою у своїй скарбничці. Так, імениту українську поп-виконавицю назвали "Жінкою України 2019" за версією журналу "Единственная". Церемонія нагородження відбулася ввечері, 9 квітня. Зазначимо, що церемонія відзначає заслуги відомих і успішних українок у різних сферах – не тільки в культурі та шоу-бізнесі, але і освіті, медицині, психології і т. д. Вибір робиться на основі голосування, яке проходить на сайті журналу. А також висновків спеціального експертного журі.

Цікаво, що вже другий рік поспіль у категорії шоу-бізнес перемога дістається саме Олі Поляковій.

На своїй instagram-сторінці співачка вже опублікувала емоційне відео, в якому дякує за підтримку.

"Жінка року щаслива!" - посміхається Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Шанувальники Полякової поспішили привітати свою улюбленицю:

"Ніхто не сумнівався, наша КОРОЛЕВА"

"Олю, ви жінка століття"

"Олічка, вітаю! Ви жінка мрії!!! Розкішна! Красива! Талановита! Справжня! ЛЮБИМО ВАС"

"Вітаю!!! Ви варті цього титулу"

"Найкраща"

"Оля вітаю!!! Ти заслужила звання "Жінка року"! Ти молодець! Я захоплююся тобою пишаюся!"

"Красуня, розумниця"

"дуже Пишаємося!"

"Цей наряд офігенский"

"Королева"

До речі, нагадаємо, що церемонію також відвідали дві телеведучі: Катя Осадча та Лілія Ребрик, які продемонстрували свої яскраві образи

Так, Катя Осадча вибрала для світського заходу яскравий total red образ - тренд сезону весна-літо 2019. Телеведуча блищала в яскравому літньому платті, довершуючи свій образ трендовим аксесуаром - обручем.

А ось Лілія Ребрик вибрала елегантне плаття білого кольору, родзинка якого - волани.