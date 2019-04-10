Катя Осадчая в стильных очках показала весенний портрет без фильтров

Катя Осадчая за насыщенными рабочими буднями успевает также наслаждаться весенней красотой. Телеведущая все же старается выкраивать время на семьи и хотя бы минимальный отдых. Так, на своей instagram-страничке несменная ведущая программы "Світське життя" опубликовала очень солнечное фото, на котором позирует на фоне цветущего дерева.

Лицо Осадчей нежно освещают солнечные лучи. Телеведущая позирует без макияжа, из аксессуаров – стильные черные очки, с массивной оправой.

На телеведущей также – красная спортивная кофточка и полосатая рубашка. Спокойный ежедневный лук.

"Весна без фільтрів", - лаконично подписала снимок Осадчая.

Весенняя Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что по сториз телеведущей становится ясно, что "весенняя идиллия" длилась недолго. Полюбовавшись соцветьями, Осадчая опять отправилась на съемки.

Тем временем поклонники ведущей поспешили прокомментировать ее новое фото:

Яка гарна!

Очень красивая и нежная!

Такое светлое фото, спасибо!

Весна! Гарна Катя, гарні зміни для нашої країни, все зазеленіє!

Згадую, коли був малий, то іноді дивився Світське Життя з мамою чи бабусею. З того часу пройшло близько 10 років, час змінює людей. Хоча на телевізорі цього майже не видно. Вічно молода Осадча!

Клас! Так гарно!

Дуже стильні окуляри!

Красивые цветы и красивый цветок)

Напомним, что 9 апреля у Осадчей также выдался насыщенный рабочий вечер. Телеведущая посетила церемонию награждения "Жінка України-2019" по версти журнала "Единственная". Для вечера Осадчая выбрала яркое красное платье, в том ему – лодочки и массивный обруч.

Во время вечера Катя встретила еще двух именитых телеведущих – Лилию Ребрик и Наталью Мосейчук. Лилия блистала на светском мероприятии в белоснежном платье с воланом.

И кстати, "Женщиной Украины" в категории шоу-бизнес уже второй год подряд была признана Оля Полякова, которая поспішила поблагодарить всех фанатов за поддержку.