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Катя Осадчая в стильных очках показала весенний портрет без фильтров


Ведущая не успела насладиться весной, как отправилась вновь на работу

Катя Осадчая за насыщенными рабочими буднями успевает также наслаждаться весенней красотой. Телеведущая все же старается выкраивать время на семьи и хотя бы минимальный отдых. Так, на своей instagram-страничке несменная ведущая программы "Світське життя" опубликовала очень солнечное фото, на котором позирует на фоне цветущего дерева.

Лицо Осадчей нежно освещают солнечные лучи. Телеведущая позирует без макияжа, из аксессуаров – стильные черные очки, с массивной оправой.

На телеведущей также – красная спортивная кофточка и полосатая рубашка. Спокойный ежедневный лук.

"Весна без фільтрів", - лаконично подписала снимок Осадчая.

Весенняя Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что по сториз телеведущей становится ясно, что "весенняя идиллия" длилась недолго. Полюбовавшись соцветьями, Осадчая опять отправилась на съемки.

Тем временем поклонники ведущей поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • Яка гарна!
  • Очень красивая и нежная!
  • Такое светлое фото, спасибо!
  • Весна! Гарна Катя, гарні зміни для нашої країни, все зазеленіє!
  • Згадую, коли був малий, то іноді дивився Світське Життя з мамою чи бабусею. З того часу пройшло близько 10 років, час змінює людей. Хоча на телевізорі цього майже не видно. Вічно молода Осадча!
  • Клас! Так гарно!
  • Дуже стильні окуляри!
  • Красивые цветы и красивый цветок)

Напомним, что 9 апреля у Осадчей также выдался насыщенный рабочий вечер. Телеведущая посетила церемонию награждения "Жінка України-2019" по версти журнала "Единственная". Для вечера Осадчая выбрала яркое красное платье, в том ему – лодочки и массивный обруч.

Во время вечера Катя встретила еще двух именитых телеведущих – Лилию Ребрик и Наталью Мосейчук. Лилия блистала на светском мероприятии в белоснежном платье с воланом.

И кстати, "Женщиной Украины" в категории шоу-бизнес уже второй год подряд была признана Оля Полякова, которая поспішила поблагодарить всех фанатов за поддержку.

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