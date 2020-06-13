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У відвертому міні і з "бойовою розмальовкою": "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 17:39
У відвертому міні і з "бойовою розмальовкою": "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча повідомила цікаву новину

Леся Нікітюк активно приступила до роботи і вже бере безпосередню участь у знімальному процесі. Вона ділиться фото з майданчика і показує локації виїзді, а також із задоволенням влаштовує фотосети – як аматорські, так і професійні. Так, на нових фотознімках Леді Ле постала в дуже несподіваному образі.

Ведуча повідомила, що стала почесним амбасадором захисту рисі в Україні. З такої нагоди вона знялася у тематичній фотосесії, перевтілившись в цю граціозну хижачку. Леся одягла легке шифонове плаття-міні на запах з принтом анімалье, на обличчі у неї – аквагрим, що імітує забарвлення рисі.

Шанувальники оцінили перевтілення ведучої і тут же заспали її компліментами.

У відвертому міні і з &quot;бойовою розмальовкою&quot;: &quot;хижа&quot; Леся Нікітюк вразила перевтіленням

У відвертому міні і з &quot;бойовою розмальовкою&quot;: &quot;хижа&quot; Леся Нікітюк вразила перевтіленням

Леся Нікітюк перевтілилася в дику рись (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами

  • Клас
  • Леопардиця
  • Ох ти, нічого собі, яка ти тут сліпуче розкішна хижачка, граціозно красива тут, втім,як і скрізь
  • Ух ти, яка красуня!
  • Красуня
  • Справжня кіця
  • Леся на полюванні
  • Ух ти яка киця

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк засвітила стрункі ніжки в коротких джинсових шортах і білому топі. А також станцювала біля холодильника і комічно продемонструвала, як закриває так зване харчове вікно в процесі інтервального голодування.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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