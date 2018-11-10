Каменських показала Потапа й Позитива "з простягнутою рукою" (фото)

Співачка відвідала ботанічний сад
Популярна українська співачка Анастасія Каменських поділилася з підписникам незвичайним фото з продюсером Потапом і Олексієм Завгороднім (Позитив – ред.). Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Звернемо увагу, що на самому кадрі видно Каменських, Потапа і Позитива, які стоять "з простягнутою рукою". У той же час прихильники співачки поспішили "розсипатися" у коментарях словами захоплення.
Фото: Каменських з Потапом і Позитивом (instagram.com/kamenskux)
"Я вже біжу в ботанічний сад, чекайте", - сказав користувач Антон Клімов.
"Хіпстери", - підкреслив юзер Олексій Хребенник.
"Настя, ви дуже красива", - уточнила користувач Ліза Клименко.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Зазначимо нещодавно STYLER писав про сім модних тренди цього сезону, в пошані якого тигрові і леопардові принти, смужки зебри, а також геометрія жирафа.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.
Надя Дорофєєва в облягаючій леопардовій сукні вразила шанувальників.
Відео: РБК-Україна