Каменських показала Потапа й Позитива "з простягнутою рукою" (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка відвідала ботанічний сад

Популярна українська співачка Анастасія Каменських поділилася з підписникам незвичайним фото з продюсером Потапом і Олексієм Завгороднім (Позитив – ред.). Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Звернемо увагу, що на самому кадрі видно Каменських, Потапа і Позитива, які стоять "з простягнутою рукою". У той же час прихильники співачки поспішили "розсипатися" у коментарях словами захоплення.

Фото: Каменських з Потапом і Позитивом (instagram.com/kamenskux)

"Я вже біжу в ботанічний сад, чекайте", - сказав користувач Антон Клімов.

"Хіпстери", - підкреслив юзер Олексій Хребенник.

"Настя, ви дуже красива", - уточнила користувач Ліза Клименко.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Зазначимо нещодавно STYLER писав про сім модних тренди цього сезону, в пошані якого тигрові і леопардові принти, смужки зебри, а також геометрія жирафа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.

Надя Дорофєєва в облягаючій леопардовій сукні вразила шанувальників.

Відео: РБК-Україна