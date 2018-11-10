Каменских показала Потапа и Позитива "с протянутой рукой" (фото)

Певица посетила ботанический сад
Популярная украинская певица Анастасия Каменских поделилась с подписчиками необычным фото с продюсером Потапом и Алексеем Завгородним (Позитив – ред.). Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
Обратим внимание, что на самом кадре видно Каменских, Потапа и Позитива, которые стоят "с протянутой рукой". В то же время поклонники певицы поспешили "рассыпаться" в комментариях словами восхищения.
Фото: Каменских с Потапом и Позитивом (instagram.com/kamenskux)
"Я уже бегу в ботанический сад, ждите", - сказал пользователь Антон Климов.
"Хипстеры", - подчеркнул юзер Алексей Хребенник.
"Настя, вы очень красивая", - уточнила пользователь Лиза Клименко.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Отметим недавно STYLER писал о семи модных трендах этого сезона, в почете которого тигровые и леопардовые принты, полоски зебры, а также геометрия жирафа.
Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.
А также Надя Дорофеева в облегающем леопардовом платье поразила поклонников.
Видео: РБК-Украина