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Каменских показала Потапа и Позитива "с протянутой рукой" (фото)

Lite » Звезды 10.11.2018 - 14:30
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица посетила ботанический сад

Популярная украинская певица Анастасия Каменских поделилась с подписчиками необычным фото с продюсером Потапом и Алексеем Завгородним (Позитив – ред.). Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

Обратим внимание, что на самом кадре видно Каменских, Потапа и Позитива, которые стоят "с протянутой рукой". В то же время поклонники певицы поспешили "рассыпаться" в комментариях словами восхищения.

Каменских показала Потапа и Позитива &quot;с протянутой рукой&quot; (фото)

Фото: Каменских с Потапом и Позитивом (instagram.com/kamenskux)

"Я уже бегу в ботанический сад, ждите", - сказал пользователь Антон Климов.

"Хипстеры", - подчеркнул юзер Алексей Хребенник.

"Настя, вы очень красивая", - уточнила пользователь Лиза Клименко.

Каменских показала Потапа и Позитива &quot;с протянутой рукой&quot; (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Отметим недавно STYLER писал о семи модных трендах этого сезона, в почете которого тигровые и леопардовые принты, полоски зебры, а также геометрия жирафа. 

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

А также Надя Дорофеева в облегающем леопардовом платье поразила поклонников.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Настя КаменскихПотапПозитив
Styler
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