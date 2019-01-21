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Яке взуття обирає Кейт Міддлтон в поїздках: бюджетний тренд

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2019 - 21:10
Яке взуття обирає Кейт Міддлтон в поїздках: бюджетний тренд
Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Герцогиня Кембриджська багато років залишається вірна одній парі взуття демократичого бренду

Герцогиня Кембриджська часто відвідує не тільки світські заходи, на яких треба виглядати відповідно до протоколу і бути а висоті, але і їздить в робочі поїздки, які передбачають переміщення по бездоріжжю і сільській місцевості, а тут вже точно взуття на високих підборах – не найкращий варіант. Саме для таких випадків у Кейт Міддлтон припасена пара шкіряних бюджетних мокасин Sebago, вартістю близько 100 доларів. Про це повідомляє Ехргеѕѕ.co.uk.

Цим незмінних супутників дружини принца Вільяма вже як мінімум п'ять років – саме стільки вона з'являється про улюбленою парі взуття на людях.

Яке взуття обирає Кейт Міддлтон в поїздках: бюджетний тренд

Колаж: elle.ru

У мокасинах вона встигла побувати на екскурсії в Канаді, Індії та Новій Зеландії, на Чемпіонаті світу з футболу і вітрильної регати America's Cup World Series Races в Портсмуті в 2016 році.

Яке взуття обирає Кейт Міддлтон в поїздках: бюджетний тренд

Колаж: elle.uk

Кейт Міддлтон часто вибирає для выходу у світ бюджетні бренди одягу і виглядає при цьому дуже элеганнтно і лаконічно. Так, нещодавно вона відвідала благодійний захід в саду короля Генріха в Іслінгтоні. Вона вибрала вовняне пальто, джинси і зручні черевики.

Раніше стало відомо про конфуз, що стався на святкуванні дня народження Кейт Міддлтон. Її чоловік принц Вільям ледь не спізнився на захід через робочу поїздку, і прилетів в Кенсінгтонський палац на вертольоті.

До речі, герцогиня Кембриджська в шкільні роки користувалася величезною популярнотью у хлопців. Про це розповіла шкільна товаришка Кейт Джемма Вільямсон.

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Новини України Кейт Міддлтон
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