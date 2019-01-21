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Какую обувь предпочитает Кейт Миддлтон в поездках: бюджетный тренд

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2019 - 21:10
Какую обувь предпочитает Кейт Миддлтон в поездках: бюджетный тренд
Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

Герцогиня Кембриджская много лет остается верна одной паре обуви демократичого бренда

Герцогиня Кембриджская часто посещает не только светские мероприятия, на которых надо выглядеть согласно протокола и быть а высоте, но и ездит в рабочие поездки, предполагающие перемещение по бездорожью и проселочной местности, а тут уж точно обувь на высоком каблуке – не лучший вариант. Именно для таких случаев у Кейт Миддлтон припасена пара кожаных бюджетных мокасин Sebago, стоимостью около 100 долларов. Об этом сообщает Еxpress.co.uk.

Этим неизменных спутникам жены принца Уильяма уже как минимум пять лет – именно столько она появляется о излюбленной паре обуви на людях.

Какую обувь предпочитает Кейт Миддлтон в поездках: бюджетный тренд

Коллаж: elle.ru

В мокасинах она успела побывать на экскурсии в Канаде, Индии и Новой Зеландии, на Чемпионате мира по футболу и парусной регаты America's Cup World Series Races в Портсмуте в 2016 году.

Какую обувь предпочитает Кейт Миддлтон в поездках: бюджетный тренд

Коллаж: elle.ru

Кейт Миддлтон часто выбирает для выхода в свет бюджетные бренды одежды и выглядит при этом очень элеганнтно и лаконично. Так, недавно она посетила благотворительное мероприятие в саду короля Генриха в Ислингтоне. Она выбрала шерстяное пальто, джинсы и удобные ботинки.

Ранее стало известно о конфузе, произошедшем на праздновании дня рождения Кейт Миддлтон. Ее супруг принц Уильям едва не опоздал на мероприятие из-за рабочей поездки, и примчался в Кенсингтонский дворец на вертолете.

К слову, герцогиня Кембриджская в школьные годы пользовалась огромной популярнотью у парней. Об этом рассказала школьная приятельница Кейт Джемма Уильямсон.

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