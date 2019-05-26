Який дорослий! Щаслива Джамала зворушила фотосетом з синочком

Українська співачка Джамала з задоволенням показує публіці фото і відео зі своїм синочком Еміром-Рахманом. Після того, як дитині виповнився один рочок, артистка стала часто публікувати знімки з "людиною-пружиною", як щаслива мама називає свого маленького непосиду. Зірка поділилася в Instagram серією цікавих фото з дитиною, зроблених під час зйомок нового сезону вокального шоу "Голос. Діти", де вона зайняла крісло тренера.

Знаменитість була рада тому, що Емір-Рахман прийшов до неї на роботу, а допитливий малюк з цікавістю досліджував все навколо і навіть добрався до "червоної кнопки". До речі, хлопчик встиг познайомитися з колегами Джамали і навіть попозувати разом з Надею Дорофєєвою.

Разом з тим, Джамала поділилася з шанувальниками своїми враженнями від участі у проекті та роботи з дітьми. Вона зазначила, що перейнялася теплими почуттями до всіх маленьких талантів, і вибір їй давався не просто.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Друзі, я так хвилююсь і чекаю завтрашнього дня. Тому що завтра починається новий сезон "Голос. Діти". Діти, до яких я так звикла, без яких вже важко уявити частину мого життя! Якщо ви саме зараз в пошуку щирість, чесності, відкритості, мудрості, таланту, тоді вмикайте "Голос. Діти"! Там все це є! Я знала, що буде складно обирати, відмовляти... Але, сидячі в тренерському кріслі, я точно зрозуміла вислів "чужих дітей не існує". Раніше цього не відчувала так гостро, а зараз цей вислів відкрився для мене в повному сенсі. Вони всі мої! Дуже різні й однаково унікальні діти України!" - з захопленням говорила співачка про учасників.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки вирішили підтримати її в коментарях, а також не змогли не захопитися усміхненим Еміром-Рахманом, і залишили для нього масу компліментів.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З таким помічником хвилюватися не варто. Він підтримає Вас і в потрібний момент дасть потрібну пораду", "Нічого собі, який вже дорослий!", "Джамала, який же у вас синок, просто зайчик, ви не хвилюйтеся, все буде добре, ви найкраща", "Як на вас схожий!", "Зайка солодкий ", "На тата схожий, а посмішка Джа", - писали фоловери.

Раніше Джамала презентувала кліп на пісню Solo, з'явившись у відео в повітряній "зефірній" сукні.