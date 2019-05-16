ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Команда Емір-Рахмана": Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2019 - 17:44
"Команда Емір-Рахмана": Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Емір-Рахман побував у мами на роботі і познайомився з її зірковими колегами

Популярна співачка і учасниця гурту "Ввремя и Стекло" Надя Дорофєєва буквально не встигає відпочивати – зйомки, концерти, нові проекти забирають у артистки весь час, але вона настільки любить свою роботу, що зовсім не скаржиться. Так, зірка знімається у новому сезоні вокального шоу "Голос. Діти" і навіть ночує на майданчику. Вона публікує ролики й фото в Instagram, показуючи своє закулісне життя і бэкстейджі з колегами. На одному з фото втомлена, але щаслива Надя позує разом з Джамалою, яка також стала однією із зіркових суддів проекту, і її синочком Еміром-Рхманом, який прийшов провідати маму.

Надя в трендовому картатому подовженому піджаку розташувалася на підлозі поруч з Джамалою, яка обрала розкішну сукню-вишиванку молочного кольору.

Маленький Емір-Рахман з цікавістю і серйозним виразом обличчя спостерігає за усміхненою співачкою, зручно розмістившись в обіймах мами.

&quot;Команда Емір-Рахмана&quot;: Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали

Надя Дорофєєва з Джамалою та її синочком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя показала кілька ексклюзивних кадрів з закулісся. На одному з фото вона заснула, сидячи в знімальному павільйоні, адже на годиннику вже було два ночі!

&quot;Команда Емір-Рахмана&quot;: Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали

&quot;Команда Емір-Рахмана&quot;: Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали

Надя Дорофєєва на зйомках "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Джамала також охоче поділилася фрагментами свого закулісного життя. Вона позувала в довгій сукні молочного кольору і білосніжних зручних кросівках. Зірка повела синочка прямо до суддівського крісла і посадила його за "червону кнопку", яку він з ентузіазмом натискав.

 

Джамала з синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка із задоволенням позувала з хлопчиком перед фотографами, поки той захоплено розглядав все навколо.

"Поки Надя Дорофєєва та Льоша не бачать, ми сіли на їх подвійне крісло", - пояснила Джамала, а також додала ще одну підпис: "Команда Емір-Рахмана".

 

Джамала з синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Надя Дорофєєва поділилася унікальними кадрами з Франції з Потапом і Настею Каменських.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в купальнику полонила ідеальною фігурою.

"Ти любов моя!" Джамала зворушила романтичним фото з чоловіком в Грузії Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу
Новини України ДжамалаНадя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся