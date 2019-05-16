"Команда Емір-Рахмана": Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Емір-Рахман побував у мами на роботі і познайомився з її зірковими колегами

Популярна співачка і учасниця гурту "Ввремя и Стекло" Надя Дорофєєва буквально не встигає відпочивати – зйомки, концерти, нові проекти забирають у артистки весь час, але вона настільки любить свою роботу, що зовсім не скаржиться. Так, зірка знімається у новому сезоні вокального шоу "Голос. Діти" і навіть ночує на майданчику. Вона публікує ролики й фото в Instagram, показуючи своє закулісне життя і бэкстейджі з колегами. На одному з фото втомлена, але щаслива Надя позує разом з Джамалою, яка також стала однією із зіркових суддів проекту, і її синочком Еміром-Рхманом, який прийшов провідати маму.

Надя в трендовому картатому подовженому піджаку розташувалася на підлозі поруч з Джамалою, яка обрала розкішну сукню-вишиванку молочного кольору.

Маленький Емір-Рахман з цікавістю і серйозним виразом обличчя спостерігає за усміхненою співачкою, зручно розмістившись в обіймах мами.

Надя Дорофєєва з Джамалою та її синочком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя показала кілька ексклюзивних кадрів з закулісся. На одному з фото вона заснула, сидячи в знімальному павільйоні, адже на годиннику вже було два ночі!

Надя Дорофєєва на зйомках "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Джамала також охоче поділилася фрагментами свого закулісного життя. Вона позувала в довгій сукні молочного кольору і білосніжних зручних кросівках. Зірка повела синочка прямо до суддівського крісла і посадила його за "червону кнопку", яку він з ентузіазмом натискав.

Джамала з синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка із задоволенням позувала з хлопчиком перед фотографами, поки той захоплено розглядав все навколо.

"Поки Надя Дорофєєва та Льоша не бачать, ми сіли на їх подвійне крісло", - пояснила Джамала, а також додала ще одну підпис: "Команда Емір-Рахмана".

Джамала з синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Надя Дорофєєва поділилася унікальними кадрами з Франції з Потапом і Настею Каменських.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в купальнику полонила ідеальною фігурою.