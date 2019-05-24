Сукня-душа: Джамала зачарувала стильною прогулянкою у вишиванці з Бейруту

Джамала показала цілу серію яскравих фото
Джамала продовжує ділитися з шанувальниками деталями своєї яскравої поїздки в столицю Лівану Бейрут. Зазначимо, що українська співачка вперше виступила з концертом в цій країні. Джамала підійшла до цього виступу дуже відповідально і навіть зустрілася з послом Лівану в Україні Алі Дахером. Разом вони вибирали якусь особливу композицію, яку співачка могла б виконати особливої аранжування, тим самим здивувати і зробити приємний сюрприз ліванським глядачам.
При цьому співачка крім різних відео з підготовки до концерту (до речі, він вже відбувся), також показує фанам і свої стильні образи. Примітно, що для своєї знакової поїздки Джамала підібрала серію суконь-вишиванок у народних орнаментах. Дизайнером нарядів виступила відома українська дизайнер Віта Кін.
На цей раз Джамала залишила серію фото, на яких позує в платты сірого кольору з дуже широкими рукавами і оборками на спідниці. Образ виконавицы доповнюють масивні босоніжки чорного кольору, сонцезахисні окуляри, а також проста повсякденна зачіска – пучок волосся на потилиці.
Стильна Джамала в Лівані (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Пыдписники співачки поспішили залишити захоплені відгуки під її фото:
Джамала в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.
При цьому співачка також показала деталі своєї прогулянки по старовинному місту Бібл (Джейбель).