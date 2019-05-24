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Сукня-душа: Джамала зачарувала стильною прогулянкою у вишиванці з Бейруту

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2019 - 13:28
Сукня-душа: Джамала зачарувала стильною прогулянкою у вишиванці з Бейруту
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала цілу серію яскравих фото

Джамала продовжує ділитися з шанувальниками деталями своєї яскравої поїздки в столицю Лівану Бейрут. Зазначимо, що українська співачка вперше виступила з концертом в цій країні. Джамала підійшла до цього виступу дуже відповідально і навіть зустрілася з послом Лівану в Україні Алі Дахером. Разом вони вибирали якусь особливу композицію, яку співачка могла б виконати особливої аранжування, тим самим здивувати і зробити приємний сюрприз ліванським глядачам.

При цьому співачка крім різних відео з підготовки до концерту (до речі, він вже відбувся), також показує фанам і свої стильні образи. Примітно, що для своєї знакової поїздки Джамала підібрала серію суконь-вишиванок у народних орнаментах. Дизайнером нарядів виступила відома українська дизайнер Віта Кін.

На цей раз Джамала залишила серію фото, на яких позує в платты сірого кольору з дуже широкими рукавами і оборками на спідниці. Образ виконавицы доповнюють масивні босоніжки чорного кольору, сонцезахисні окуляри, а також проста повсякденна зачіска – пучок волосся на потилиці.

Джамала в Лівані

Джамала в Лівані

Стильна Джамала в Лівані (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пыдписники співачки поспішили залишити захоплені відгуки під її фото:

  • Вы очень красивая!
  • Яка крутезна сукня, клас!
  • Вона неймовірна просто.. сукня - душа!
  • Ух ты! Крутая!
  • Як завжди, красуня на висоті! Милуюсь, коли споглядаю Джамалу!
  • Классное платье, вам очень идет!
  • Супер талант, такой концерт, не смотря на то, что заболела, мы вас любим (украинцы Ливана).
  • Шикарное платье!
  • Дууууууже красива сукня!

Сукня-душа: Джамала зачарувала стильною прогулянкою у вишиванці з Бейруту

Джамала в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.

При цьому співачка також показала деталі своєї прогулянки по старовинному місту Бібл (Джейбель).

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