Сукня-душа: Джамала зачарувала стильною прогулянкою у вишиванці з Бейруту

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала цілу серію яскравих фото

Джамала продовжує ділитися з шанувальниками деталями своєї яскравої поїздки в столицю Лівану Бейрут. Зазначимо, що українська співачка вперше виступила з концертом в цій країні. Джамала підійшла до цього виступу дуже відповідально і навіть зустрілася з послом Лівану в Україні Алі Дахером. Разом вони вибирали якусь особливу композицію, яку співачка могла б виконати особливої аранжування, тим самим здивувати і зробити приємний сюрприз ліванським глядачам.

При цьому співачка крім різних відео з підготовки до концерту (до речі, він вже відбувся), також показує фанам і свої стильні образи. Примітно, що для своєї знакової поїздки Джамала підібрала серію суконь-вишиванок у народних орнаментах. Дизайнером нарядів виступила відома українська дизайнер Віта Кін.

На цей раз Джамала залишила серію фото, на яких позує в платты сірого кольору з дуже широкими рукавами і оборками на спідниці. Образ виконавицы доповнюють масивні босоніжки чорного кольору, сонцезахисні окуляри, а також проста повсякденна зачіска – пучок волосся на потилиці.

Стильна Джамала в Лівані (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пыдписники співачки поспішили залишити захоплені відгуки під її фото:

Вы очень красивая!

Яка крутезна сукня, клас!

Вона неймовірна просто.. сукня - душа!

Ух ты! Крутая!

Як завжди, красуня на висоті! Милуюсь, коли споглядаю Джамалу!

Классное платье, вам очень идет!

Супер талант, такой концерт, не смотря на то, что заболела, мы вас любим (украинцы Ливана).

Шикарное платье!

Дууууууже красива сукня!

Джамала в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.

При цьому співачка також показала деталі своєї прогулянки по старовинному місту Бібл (Джейбель).