Какой взрослый! Счастливая Джамала умилила фотосетом с сыночком

Украинская певица Джамала с удовольствием показывает публике фото и видео со своим сыночком Эмиром-Рахманом. После того, как малышу исполнился один годик, артистка стала часто публиковать снимки с человеком-пружиной", как счастливая мама называет своего маленького непоседу. Звезда поделилась в Instagram серией забавных фото с ребенком, сделанных во время съемок нового сезона вокального шоу "Голос. Дети", где она заняла кресло тренера.

Знаменитость была рада тому, что Эмир-Рахман пришел к ней на работу, а любознательный малыш с интересом исследовал все вокруг и даже добрался до "красной кнопки". Кстати, мальчик успел познакомиться с коллегами Джамалы и даже попозировать вместе с Надей Дорофеевой.

Вместе с тем, Джамала поделилась с поклонниками своим впечатлением от участия в проекте и работы с детьми. Она отметила, что прониклась теплыми чувствами ко всем маленьким талантам, и выбор ей давался не просто.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Друзі, я так хвилююсь і чекаю завтрашнього дня. Тому що завтра починається новий сезон "Голос. Діти". Діти, до яких я так звикла, без яких вже важко уявити частину мого життя! Якщо ви саме зараз в пошуку щирості, чесності, відкритості, мудрості, таланту, тоді вмикайте "Голос. Діти"! Там все це є! Я знала, що буде складно обирати, відмовляти... Але, сидячі в тренерському кріслі, я точно зрозуміла вислів "чужих дітей не існує". Раніше цього не відчувала так гостро, а зараз цей вислів відкрився для мене в повному сенсі. Вони всі мої! Дуже різні й однаково унікальні діти України!" - с восторгом отзывалась певица об участниках.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки решили поддержать ее в комментариях, а также не смогли не восхититься улыбчивым Эмиром-Рахманом, и оставили для него массу комплиментов.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"С таким помощником волноваться не стоит. Он Вас поддержит и в нужный момент даст нужный совет", "Нічого собі, який вже дорослий!", "Джамала, какой же у вас сынок, просто зайчик, вы не волнуйтесь все будет хорошо, вы лучшая", "Как же на вас похож!", " Зайка сладкий ", " На папу похож, а улыбка Джа", - писали фолловеры.

Ранее Джамала презентовала клип на песню Solo, появившись в видео в воздушном "зефирном" платье.