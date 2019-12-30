Надя Дорофєєва вперше показала свій розкішний будинок і гардеробну

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка похвалилася величезною гардеробною

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не так давно переїхали у власний великий приватний будинок. Пара давно мріяла про просторое житло. Тепер у співачки є особиста величезна гардеробна, де вона дбайливо зберігає улюблені речі, взуття та аксесуари. Дівчина вирішила зробити екскурсію по будинку і влаштувала для шанувальників рум-тур, показавши житло. Артистка записала влог і розмістила його на власному YouTube-каналі.

Так, вона показала розкішну простору гардеробну. Її гордість – величезне дзеркало на весь зріст. Надя ледве знайшла виробника, який взявся виготовити цей предмет інтер'єру такого нестандартного розміру, адже воно виявилося дуже важким і товстим, але дівчина все ж домоглася свого і дістала дзеркало мрії.

Співачка зізнається, що прядок в її шафі – це рідкість. Вона із задоволенням показала свій "свитшотний рай" - зручний спортивний одяг, що розвішено на стійках. Різні об'ємні худі і свитшоты Надя любить носити під час переїздів і перельотів. "Це справа зручності", - заявляє вона.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Особливе місце відведено взуття. "Я взагалі не ходжу на каблуках в житті, тому що у мене втомлюються ноги від всіляких танців і репетицій. В основному ходжу в кросах, але якщо це захід, якщо потрібно – можу з задоволенням одягти. Великий відсоток взуття дістався мені після зйомок", - пояснила Надя.

Особливий пункт – сумки. До речі, кілька них Наді дісталися в подарунок від продюсера Ірини Горової, а сумку Louis Vuitton їй подарував Потап.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також співачка показала свій експрес-макіяж. "Завжди беру з собою косметичку. На всяк випадок. Знаєте, можуть у будь-який момент подзвонити і сказати: "У вас завтра кінці або через 5 годин концерт". Тому зі мною завжди є невеликий набір косметики", - розповіла співачка.

Відео: YouTube/DoDoVlog

Раніше Володимир Дантес розповів, як він підкорює Надю Дорофєєву і поділився подробицями з особистого життя.