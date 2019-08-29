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"Ну дав же Бог ноги": Маша Єфросиніна вразила стрункістю в образі-диско

Lite » Мода 29.08.2019 - 11:28
"Ну дав же Бог ноги": Маша Єфросиніна вразила стрункістю в образі-диско
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна позує в образі в дусі 70-х

Маша Єфросиніна не перестае дивувати і захоплювати своїми стильними перевтіленнями і яскравими образами. А один з останніх її луків дійсно мегаяскравий! При цьому зазначимо, що українська телеведуча час від часу не проти посміятися над собою, демонструючи відмінне почуття гумору. Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна викликала фурор в мережі, з'явившись в образі "касирки з 90-х". Антураж був повністю дотриманий! Сині тіні, рожева помада, несмачна кофточка з глибоким декольте. Шанувальникам Маші такий експеримент сподобався і дуже розвеселив.

Тепер же співачка повернулася до більш звичного формату. На своїй сторінці в мережі instagram Єфросиніна показала новий образ, який приміряла на одній зі своїх численних глянцевих фотосесій.

Так, телеведуча позує, сидячи на високому барному стільці. У центрі ефектного образу - червоні штани-кльош, які демонструють стрункі ніжки своєї власниці. Довершує образ синій жакет з великими ґудзиками, а також спеціально підкресленими стібками білого кольору.

На ногах - черевики на товстій платформі, декорованою зірками. З аксесуарів також бачимо атласну хустку, зав'язану на шиї. Ще один важливий аксесуар - масивні золоті сережки. У цілому, образ вийшов у стилістики 70-х років минулого століття, стиль диско!

&quot;Ну дав же Бог ноги&quot;: Маша Єфросиніна вразила стрункістю в образі-диско

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також свій новий пост телеведуча супроводила й підписом. Маша пообіцяла своїм шанувальникам провести трансляцію, в якій детально розповіла, що чекає на гостей її благодійного фестивалю Charity weekend, який відбудеться в Києві вже 31 серпня!

Ну а шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її новий яскравий образ. При цьому чимало коментарів шанувальники Маші присвятили її струнким і довгим ніжок:

  • "Ну дав же Бог ноги людині!"
  • "Маша, ну и ноги длиннючие"
  • "Ого ноги"
  • “Яка ви стильна!!! Клас!!!"
  • "Ноги-длинноноги"
  • "Космічна"

&quot;Ну дав же Бог ноги&quot;: Маша Єфросиніна вразила стрункістю в образі-диско

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".

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