Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні

Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі
Светлана Лобода продолжает отдыхать, но и одновременно работать в Майами. Так, всего пару дней назад Лобода похвасталась очень стильным белым образом, позируя в Bentley, на фоне пальм, небоскребов и роскошного отеля. Поклонники очень быстро "вычислили", что певица отправилась в Майами, США. При этом изначально Светлана Лобода намекнула, что прилетела на долгожданный отдых. И все же вскоре исполнительница стала делиться на своей instagram-страничке фото и видео с концерта в курортном городе. В любом случае, Лобода решила совместить приятное с полезным.
Но поклонников Лободы больше всего привлек ее другой снимок. После концерта Светлана показала, как устала и хочет отдохнуть. И даже опубликовала "полураздетое" фото, на котором позирует в отельном номере и фотографирует свое отражение в зеркале.
На Светлане – лишь черный бюстгальтер, а также расстегнутые джинсы.
"Доброе утро. Но для нас – доброй ночи", - подписала пикантное фото Лобода.
Светлана Лобода в Майами
Безусловно, поклонники певицы не смогли обойти стороной такой снимок. И кстати, очень многие отметили, что 36-летняя Лобода выглядит роскошно. Особенно если учесть, что в конце мая 2018 года у нее родилась вторая дочка – Тильда.
Лобода во время выступления в Майами
Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети. Не все поклонники оценили ее новый образ.
Также до этого Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.