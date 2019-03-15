Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні

Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі

Светлана Лобода продолжает отдыхать, но и одновременно работать в Майами. Так, всего пару дней назад Лобода похвасталась очень стильным белым образом, позируя в Bentley, на фоне пальм, небоскребов и роскошного отеля. Поклонники очень быстро "вычислили", что певица отправилась в Майами, США. При этом изначально Светлана Лобода намекнула, что прилетела на долгожданный отдых. И все же вскоре исполнительница стала делиться на своей instagram-страничке фото и видео с концерта в курортном городе. В любом случае, Лобода решила совместить приятное с полезным.

Но поклонников Лободы больше всего привлек ее другой снимок. После концерта Светлана показала, как устала и хочет отдохнуть. И даже опубликовала "полураздетое" фото, на котором позирует в отельном номере и фотографирует свое отражение в зеркале.

На Светлане – лишь черный бюстгальтер, а также расстегнутые джинсы.

"Доброе утро. Но для нас – доброй ночи", - подписала пикантное фото Лобода.

Светлана Лобода в Майами

Безусловно, поклонники певицы не смогли обойти стороной такой снимок. И кстати, очень многие отметили, что 36-летняя Лобода выглядит роскошно. Особенно если учесть, что в конце мая 2018 года у нее родилась вторая дочка – Тильда.

"Жаль, что я не так шикарно выгляжу, как вы!"

"Как всегда, шикарна"

"Очень горячая, Лобода, ты просто супер"

"Роды Вам, Светик, пошли на пользу! Фигура сейчас то, что надо. Раньше прям совсем худенькой были ... сейчас - прямо красивейшая фигурка, так держать"

"Идеальная во всем!"

"Какое божественное тело"

"Пресс идеальный! Это ж какие тренировки нужны, чтоб была такая красота"

"Ждем человека, который скажет, что "беременна")"

"Шикарная фигурка!"

Лобода во время выступления в Майами

Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети. Не все поклонники оценили ее новый образ.

Также до этого Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.