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Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні


Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі

Светлана Лобода продолжает отдыхать, но и одновременно работать в Майами. Так, всего пару дней назад Лобода похвасталась очень стильным белым образом, позируя в Bentley, на фоне пальм, небоскребов и роскошного отеля. Поклонники очень быстро "вычислили", что певица отправилась в Майами, США. При этом изначально Светлана Лобода намекнула, что прилетела на долгожданный отдых. И все же вскоре исполнительница стала делиться на своей instagram-страничке фото и видео с концерта в курортном городе. В любом случае, Лобода решила совместить приятное с полезным.

Но поклонников Лободы больше всего привлек ее другой снимок. После концерта Светлана показала, как устала и хочет отдохнуть. И даже опубликовала "полураздетое" фото, на котором позирует в отельном номере и фотографирует свое отражение в зеркале.

На Светлане – лишь черный бюстгальтер, а также расстегнутые джинсы.

"Доброе утро. Но для нас – доброй ночи", - подписала пикантное фото Лобода.

Светлана Лобода в Майами

Безусловно, поклонники певицы не смогли обойти стороной такой снимок. И кстати, очень многие отметили, что 36-летняя Лобода выглядит роскошно. Особенно если учесть, что в конце мая 2018 года у нее родилась вторая дочка – Тильда.

  • "Жаль, что я не так шикарно выгляжу, как вы!"
  • "Как всегда, шикарна"
  • "Очень горячая, Лобода, ты просто супер"
  • "Роды Вам, Светик, пошли на пользу! Фигура сейчас то, что надо. Раньше прям совсем худенькой были ... сейчас - прямо красивейшая фигурка, так держать"
  • "Идеальная во всем!"
  • "Какое божественное тело"
  • "Пресс идеальный! Это ж какие тренировки нужны, чтоб была такая красота"
  • "Ждем человека, который скажет, что "беременна")"
  • "Шикарная фигурка!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода во время выступления в Майами 

Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети. Не все поклонники оценили ее новый образ. 

Также до этого Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу

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