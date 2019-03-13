Вези мене: спортивна Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вже встигла поділитися першими фото з відпочинку

Лобода, схоже, вирішила влаштувати собі відпустку... або чергові робочі будні в іншій країні. На жаль, сама співачка поки що не зізнається, куди саме і навіщо вирушила. Але, звичайно ж, публікує на своїй instagram-сторінці нові знімки в дуже стильному образі.

При цьому Світлана Лобода позує на тлі хмарочосів, розкішного готелю, а також у білосніжній машині бренду Bentley. Першим ділом шанувальники виконавиці поспішили вгадати, куди вирушила їх улюблениця, адже ніяких гео-відміток Лобода не залишила. Зате на декількох фото є "розпізнавальні знаки". Так, Лобода позує на тлі готелю Hilton Bentley, розташованого в Майамі. Це, до речі, і пояснює її гламурні фото в Bentley (судячи з усього, готель забирає своїх ВІП-клієнтів з аеропорту).

Одним словом, співачка вирушила в свої улюблені теплі краї. Лобода дуже часто буває у США, де у неї є нерухомість. Крім того, свою другу дитину (донька Тільда, народилася 24 травня 2018) Лобода також народжувала в США — в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Стильна Лобода в Маямі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

І все ж погляди шанувальників прикуті до ультрастильного образа Лободи, яка показала дуже модний у цьому сезоні монохромний образ в білих тонах.

На Світлані – джинсова біла сорочка, заправлена в такі ж білі штани високої посадки. На ногах – масивні білі кросівки на широкій підошві. Повністю білий образ розбавляє лише чорний пояс, чорні сонцезахисні окуляри, а також "мильниця" – фотоапарат через плече.

"Живій людині постійно жити драмою було б нестерпно. Тому я маю намір ці дні видихати", — підписала фото Лобода, натякаючи, що вирушила на відпочинок.

Лобода і її модний образ в білих тонах

"Вези мене, водій не мій. Хто зі мною", — жартома пише Лобода під іншим фото

Шанувальники виконавиці також поспішили залишити захоплені відгуки:

"Краса, просто мрія. A Світла тут теж шикарна"

"Шикарна, стильна і дуже красива"

"Білий колір Вам дуже йде"

"Світлана, я вже чую весняні проникливі мелодії Вашої музики з авто"

"Як же хороша"

"Яка Ви красива, стильна і крута!"

"Яка Ви красива, Світлана Сергіївна"

"Гарного відпочинку, заслужили"

"Світланка, ти така красива прям не можу"

"Така стильна!

Світлана Лобода на відпочинку в Маямі

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода оголила груди на камеру.

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