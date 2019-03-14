"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону
Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз поєднує роботу з відпочинком в жаркому Майамі, поділилася в мережі новим стильним образом. Артистка вирішила приміряти самий модний тренд цього сезону - анімалістичний принт.
На фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона відображена в спортивному костюмі леопардового забарвлення з білими вставками і білих кросівках. Лобода доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.
"лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом..." - філософськи підписала публікацію виконавиця.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Проте думки шанувальників відносно вбрання артистки розділилися - деяким він здався дуже стильним, інші ж вважали його не найвдалішим і навіть назвали "убозтвом".
Проте інші висловлюють відмінну точку зору.
Нагадаємо, зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру, чим викликала захват шанувальників.
Раніше Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.