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"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Lite » Мода 14.03.2019 - 14:17
"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз поєднує роботу з відпочинком в жаркому Майамі, поділилася в мережі новим стильним образом. Артистка вирішила приміряти самий модний тренд цього сезону - анімалістичний принт.

На фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона відображена в спортивному костюмі леопардового забарвлення з білими вставками і білих кросівках. Лобода доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

"лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом..." - філософськи підписала публікацію виконавиця.

&quot;Анімалістичний&quot; вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Проте думки шанувальників відносно вбрання артистки розділилися - деяким він здався дуже стильним, інші ж вважали його не найвдалішим і навіть назвали "убозтвом".

  • "Який же стиль";
  • "Офігенна";
  • "Стильненько";
  • "Superstar";
  • "Шикарна";
  • "Ідеальна";
  • "Класний костюм";
  • "Ну як обожнюю ваш style";
  • "Як завжди на стилі", - пише частина підписників.

Проте інші висловлюють відмінну точку зору.

  • "Трохи жіночності не завадило б...а то одне і те ж одні спортивні костюми...";
  • "Це не стиль це убозтво";
  • "Че за кроси відстійні?";
  • "Як можна такий стиль любити!" - дивуються деякі фани Лободи.

Нагадаємо, зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру, чим викликала захват шанувальників.

Раніше Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.

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