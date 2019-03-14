"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз поєднує роботу з відпочинком в жаркому Майамі, поділилася в мережі новим стильним образом. Артистка вирішила приміряти самий модний тренд цього сезону - анімалістичний принт.

На фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона відображена в спортивному костюмі леопардового забарвлення з білими вставками і білих кросівках. Лобода доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

"лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом..." - філософськи підписала публікацію виконавиця.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Проте думки шанувальників відносно вбрання артистки розділилися - деяким він здався дуже стильним, інші ж вважали його не найвдалішим і навіть назвали "убозтвом".

"Який же стиль";

"Офігенна";

"Стильненько";

"Superstar";

"Шикарна";

"Ідеальна";

"Класний костюм";

"Ну як обожнюю ваш style";

"Як завжди на стилі", - пише частина підписників.

Проте інші висловлюють відмінну точку зору.

"Трохи жіночності не завадило б...а то одне і те ж одні спортивні костюми...";

"Це не стиль це убозтво";

"Че за кроси відстійні?";

"Як можна такий стиль любити!" - дивуються деякі фани Лободи.

Нагадаємо, зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру, чим викликала захват шанувальників.

Раніше Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.