В ніжній блузі і спортивках: Джамала здивувала сміливим образом з Лондона

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Тепер шанувальники Джамали застигли в передчутті нового проекту співачки

Джамала продовжує засипати шанувальників яскравими кадрами зі своєї недавньої поїздки в Лондон. При цьому українська виконавиця зізналася, що ця подорож була для неї несподіваною! І хоча співачка полетіла в Лондон з робочого візиту, вона знаходила час для вивчення цього міста. Наприклад, Джамала прогулялася по території середньовічного замку в Лондоні, звідки зробила серію фото.

Тепер же співачка показала новий образ. І крім того, також заінтригувала прихильників "загадковою" датою.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Джамала опублікувала нову серію фото. На знімках серед міського пейзажу співачка позує в дуже незвичному образі. На Джамалі - сині спортивні штани з лампасами чорного і білого кольору. При цьому в спортивні штани заправлена білосніжна повітряна блуза з об'ємними рукавами. На одну руку недбало накинута чорна спортивна куртка. А на ногах - зручні білі кросівки.

Стильна Джамала в Лондоні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свій пост співачка супроводила "загадковим" підписом, в якому вказала дату.

“06.09.2019! Предствлю перший подарунок для фанів цієї осені. Запам’ятайте цей пост", - підписала кадри співачка.

Може, на цю дату співачка планує запуск нової пісні або ж концерт. Хоча в попередньому пості Джамала писала про поїздку в Лондон наступне:

"Усе для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім".

Шанувальники Джамали тут же взялися коментувати її новий пост і вбрання:

"Красуня, завжди шикарні неординарні вбрання!"

"Така завжди стильно"

"Тобі личить Лондон!"

"Яка краса!"

"Ждеееем"

“Божебожебожебожебоже, фанат зараз розридається! Як же я чекаю шалено, ааааааааааааааа"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Скріншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком. Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою. При цьому пост Джамали був присвячений темі 1 вересня. Співачка зазначила, що її сина також чекає в майбутньому хвилювання першокласника. Але поки що він "може сходити з розуму весь світ для нього".