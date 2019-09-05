В ніжній блузі і спортивках: Джамала здивувала сміливим образом з Лондона

Тепер шанувальники Джамали застигли в передчутті нового проекту співачки
Джамала продовжує засипати шанувальників яскравими кадрами зі своєї недавньої поїздки в Лондон. При цьому українська виконавиця зізналася, що ця подорож була для неї несподіваною! І хоча співачка полетіла в Лондон з робочого візиту, вона знаходила час для вивчення цього міста. Наприклад, Джамала прогулялася по території середньовічного замку в Лондоні, звідки зробила серію фото.
Тепер же співачка показала новий образ. І крім того, також заінтригувала прихильників "загадковою" датою.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Джамала опублікувала нову серію фото. На знімках серед міського пейзажу співачка позує в дуже незвичному образі. На Джамалі - сині спортивні штани з лампасами чорного і білого кольору. При цьому в спортивні штани заправлена білосніжна повітряна блуза з об'ємними рукавами. На одну руку недбало накинута чорна спортивна куртка. А на ногах - зручні білі кросівки.
Стильна Джамала в Лондоні (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Свій пост співачка супроводила "загадковим" підписом, в якому вказала дату.
“06.09.2019! Предствлю перший подарунок для фанів цієї осені. Запам’ятайте цей пост", - підписала кадри співачка.
Може, на цю дату співачка планує запуск нової пісні або ж концерт. Хоча в попередньому пості Джамала писала про поїздку в Лондон наступне:
"Усе для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім".
Шанувальники Джамали тут же взялися коментувати її новий пост і вбрання:
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Скріншот поста: instagram.com/jamalajaaa
Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком. Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою. При цьому пост Джамали був присвячений темі 1 вересня. Співачка зазначила, що її сина також чекає в майбутньому хвилювання першокласника. Але поки що він "може сходити з розуму весь світ для нього".