Кухар і Стоянов запропонували топ-4 альтернативних варіанти привітання під час карантину

Стоянов та Кухар (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Кухар і Стоянов не втрачають оптимізму

Катерина Кухар і Олександр Стоянов намагаються не сумувати і як можуть підтримують позитивний настрій. Нагадаємо, що парі довелося перервати свій довгоочікуваний медовий місяць в Таїланді. Як і сотні інших українців, прима-балерина і прем'єр змушені були в терміновому порядку повернутися в Україну через карантин. Катерина і Олександр тільки встигли побувати на екскурсії в мангрових лісах. За словами Кухар, їй ніколи нічого в житті не давалося легко. І навіть весільна подорож, через 10 років, — тому доказ. Вдома пара також, як і інші селебрітіс, намагається чимось зайняти себе і підписників. Кухар і Стоянов вирішили по-своєму обіграти масову паніку у зв'язку з коронавірусом.

Як відомо, одна з головних рекомендацій МОЗ на період карантину — обмеження контактів з іншими людьми. Бажано не тільки тримати дистанцію і не знаходиться в місцях масового скупчення людей. Але також не обніматися, не цілувати один одного в щоки і не потискати руки при зустрічі.

Як же вітати один одного? Відразу 4 варіанти пропонують Кухар і Стоянов. Тільки в дуже специфічній, "балетній" формі. Подружжя записали короткі відео забавних хореографічних привітань, обігруючи різні балетні па.

"Отже, наші з Олександром варіанти, як вітатися реверансами під час карантину", — підписала відео Кухар, якв також були опубліковані на youtube-каналі Glam Wish.

До речі, ось таким оригінальним чином Катерина в черговий раз продемонструвала "чудеса" своєї ідеальної розтяжки.

А ось Олександр Стоянов опублікував пост-звернення до шанувальників. На фото Стоянов позує в халаті і захисній масці. Так що нескладно здогадатися, що мова йде про карантин через коронавіруса.

“Для мене вкрай незвично стільки часу проводити вдома. Але це не привід, щоб перетворитися в піжамну людину. Адже є час не в поспіху спланувати робочі моменти і провести ревізію всіх справ", — пише Стоянов.

Артист, як і багато інших, планує витратити більшу частину вільного часу на самих близьких — дітей і дружину.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

“Але перш за все, цей час я витрачу на дітей, батьків. Так би мовити, на час з сім'єю. Я завжди розумів, що ціна успіху — це дефіцит турботи і уваги. Ми не поділяємо з дітьми і батьками свята (принаймні повноцінно), а це наша основна місія — бути хорошим батьком, як для нас є наші мами і тата.Я знаю, що кожен день нам усім нагадують про всіх методах заходи, а я нагадаю про головне: Цінуйте і бережіть один одного. Частіше телефонуйте своїм бабусям і дідусям, допомагайте їм, в першу чергу, перечекати цей час карантину, так як вони перші в зоні ризику. Якщо заходячи в магазин, бачите бабусь чи дідусів, які нашкрібають на пакет гречки і хліба, допоможіть і заплатите за їх продукти, по можливості. Для нас — це чашка кави, а для них — кілька днів повноцінного харчування. Будьте соціально усвідомлені і відповідальні!" — закликає Олександр.

“Намагайтеся менше контактувати з людьми, перебуваючи в суспільстві обов'язково носите маску, навіть якщо у вас просто ГРВІ, щоб не заразити людину старшого покоління, так як їх імунітет слабкіше нашого. А якщо ви здорові, маска — це ваша безпека. Ну і при найменших симптомах погіршення здоров'я, изолируйтесь і відразу звертайтеся в лікарню. Всім здоров'я і спокою!" — підсумував прем'єр Національної опери України.