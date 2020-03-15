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Яскравий вихід: Леся Нікітюк в "небеснму" образі влаштувала експрес-фотопрогулянку

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2020 - 16:27
Яскравий вихід: Леся Нікітюк в "небеснму" образі влаштувала експрес-фотопрогулянку
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча вийшла на прогулянку в яскравій еко-шубці

Леся Нікітюк уміє підігрівати інтерес шанувальників. Так, нещодавно вона показала пікантну фотосесію топлес, зроблену в одному з київських готелів, і продемонструвала свої стрункі форми на пікантних фото. Ведуча любить виглядати ефектно не тільки в кадрі, але і в повсякденному житті і не боїться сміливих образів і сплеску кольору. Наприклад, на свіжому знімку в Instagram вона показала свою експрес-фотопрогулянку в компанії улюбленого чотирилапого друга – песика Рафіка, якого ведуча просто обожнює.

Вона прогулялася в парку в яскравому весняному аутфіте – еко-шубці блакитного кольору (один з трендових відтінків сезону), чорних лосинах і короткій кофті.

"Вийшли сфоткатись і додому", - повідомила вона в підписі до світлини.

Яскравий вихід: Леся Нікітюк в &quot;небеснму&quot; образі влаштувала експрес-фотопрогулянку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з кадрів з "сторіз", до теледива приєдналися її друг, блогер і ведучий Євген Талер і кілька приятелів. Леді Ле прибувала у відмінному настрої.

Леся Нікітюк з друзями (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники зірки не змогли відпустити свою улюбленицю без компліментів.

  • Леся, ти красуня і тобі дуже йде небесний колір
  • Клас
  • Ви дуже гарнюні обоє
  • Ви дуже гарна!
  • Самая-Самая
  • Леська, а ти пальто під Рафіка нашийник підбирала?
  • Прекрасне фото
  • Пупсики
  • Просто сексі-мекси
  • Леська, ти дійсно красуння!
  • Красуня і чоловік

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк похвалилася стрункими формами в строкатих лосинах на знімальному майданчику. Теледіва пообіцяла "розправитися" зі своїм спів-ведучим програми "Хто зверху?" Сергієм Притулою.

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Новини України Леся Нікітюк
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