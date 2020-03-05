Як схожі! Леся Нікітюк показала свою кохану маленьку принцесу

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча привітала племінницю з 8-річчям

Леся Нікітюк обожнює свою сім'ю – нещодавно її батьки зробили розкішний ремонт будинку в Хмельницькому, і тепер зірка із задоволенням приїжджає погостювати в нові інтер'єри. Вона обожнює своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить малюків. До того ж нещодавно Леді Ле зізналася, що цілком може стати хрещеною. А поки шоувумен з задоволенням проводить час зплемінницями, тим більше у старшої дівчинки днями був день народження.

Леді Ле опублікувала фото з щасливою іменинницею Поліною та її маленькою сестричкою, а також компанію дівчатам на фото склав вірний друг ведучої – песик Рафік. Леся з дівчатками, а також вихованець шоувумен позують в ковпаках – все як годиться на день народження. Теледіва вирішила обмежитися нюдовым макіяжем.

"Happy birthday my little princess. 8 років тому, в мене з'явилася перша племінниця. З Днем Народження моя бусінка. Лю. Рафік чекає торт з паштету", – повідомила Леді Ле.

Фото: Леся Нікітюк з племінницями і псом Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі тут же кинулися вітати маленьку іменинницю і навіть побачили її схожість з зоряної тіткою.

Гарненькі які все

Гарні фото,зі святому

Гарненька шо мала, шо Леся

Яка мила дівчинка

Ви такі круті

Красиві

Разюче, як на вас схожа

Красуньки Нехай зростанні вам здоровенькою і всім на радість

Я обожнюю, обожнюю Рафіка! Хай дівчатка йому не зашкодять! Він найкращій!

Рафік просто красунчик

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк разом з племінницею з'явилися на показі дизайнера Андре Тана.