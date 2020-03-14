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Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 23:31
Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк знову схвилювала армію шанувальників гарячим фото

Леся Нікітюк, яка раніше порадувала шанувальників пікантними знімками з нової провокаційній фотосесії, знову спокусила відвертим кадром - відома телеведуча в спальні в облягаючих штанях і топлес похвалилася точеними формами та "обпекла" фанів гарячим поглядом.

Леді Ле опублікувала фото в Instagram та в жартівливій формі розповіла історію - як їй вдалося зняти себе справжню.

Також зірка підбурила підписників і зазначила, що всі частини її тіла, які видно на кадрі - справжні, та жодний фотошоп не використовувався.

"От багато було у мене фотосесій, а от що б я залишилася задоволена результатом... не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці "задники" різнокольорові... коротше не можу я знайти людей, які покажуть мене - мною!!! Ну або відкриють жіночність!...

Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...І тут значить я веду весілля (я вопше весіль не веду, а тут заплатили), підбігають дві дівчинки та кричать "Астанавитесь"! Швидко роблять один знімок і відразу в яблучко!... А вам як? Відразу кажу... циця на фото моя! Ставте в коментах + якщо ок", - написала Леся.

Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У мережі Нікітюк обсипали компліментами та вчергове зазначили, що "Богиня ламінату" чудова на всіх фото й у любому вбранні, так само, як і без нього.

  • Леся шикарна на всіх фото
  • Лисичка! ну зачем дразнить женщин у которых нет таких ног?
  • Леся! Ти крута! Обожнюю тебе!+
  • Леся ти бомба
  • А вообще ты Леся прекрасна!
  • Лесь, ты суперская, не слушай злобных теть! Фотки класс!
  • Леська ну ти ракета!
  • Леся, что есть, то все твое и с тобой останется, как память прошедших дней, потом будет, что посмотреть и повспоминать, а сегодня каждый миг на вес золота, вспышка и все, назад не вернуть, я приветствую вашу работу, так держать.
  • Шо це за Дженифер Нікітюк чи Леся Лопес?
  • Леся, а ноги! Ноги ваши это красота, очень красивая.

Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес

Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк разом з племінницею з'явилися на показі дизайнера Андре Тана.

Без бюстгальтера: Леся Нікітюк жорстко відповіла на нападки хейтерши "А що з губою?" Лесю Никитюк розкритикували за провокаційне фото в бікіні
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